Can Yaman a C’è Posta Per Te stasera: l’attore sarà tra i protagonisti del nuovo appuntamento con il People Show di Canale 5 guidato da Maria De Filippi.

Non sarà l’unico ospite in studio: su Canale 5 stasera arrivano anche i fabulous four di Tu Si Que Vales Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

Dopo l’eccellente esordio di sabato scorso, torna l’appuntamento più atteso del sabato sera in televisione, quello con il programma di Maria De Filippi dedicato alle storie più belle delle persone comuni. Per C’è Posta Per Te, quello di stasera è il secondo appuntamento del 2022.

Lo show dei sentimenti farà perdonare e aprire la busta che al centro dello studio televisivo separa mittente e destinatario e metaforicamente simboleggia distanze. Tanti i protagonisti delle nuove storie commoventi di Maria De Filippi: mariti e mogli, genitori e figli, amici, fidanzati, primi amori e parenti separati dalle scelte.



Stasera in studio anche due momenti che coinvolgeranno gli ospiti presenti, protagonisti delle sorprese della padrona di casa. Due le sorprese speciali per cinque grandi ospiti.

Can Yaman a C’è Posta Per Te occuperà uno di questi spazi. L’altro sarà per gli amati giudici del talent show Tu Si Que Vales: Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi e si conferma anche quest’anno il più visto del sabato sera. Contro la regina di Canale 5, Rai1 schiera Carlo Conti e il suo show Tali E Quali. Anche sulla Rai tanti ospiti, ma musicali, persone comune che omaggiano i propri artisti preferiti.