A Tali E Quali il 15 gennaio un’altra carrellata di artisti non professionisti. Saranno 11 i protagonisti del secondo appuntamento con il varietà guidato da Carlo Conti che dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, torna su Rai1.

La prima puntata ha visto trionfare uno straordinario “Claudio Baglioni” interpretato da Igor Minerva con la canzone La Vita è Adesso. Il secondo appuntamento andrà in scena sabato 15 gennaio alle 21.25 su Rai1.

Per i telespettatori si prospetta uno spettacolo di 11 cantanti, del tutto simili ad artisti affermati ed amatissimi nel mondo della musica italiana o internazionale. Sono stati scelti dalla redazione per la loro grande somiglianza con i personaggi musicali che interpretano e dei quali regaleranno esibizioni rigorosamente dal vivo.

Il palco degli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma è la location della performance. Nella seconda puntata, i protagonisti sono Noemi, Shakira, il Trio Lescano, Elisa, Mario Biondi, Orietta Berti, Vasco Rossi, Giuliano Sangiorgi, gli Abba, Ultimo e Renato Zero.

Si esibiranno per la giuria e per il pubblico di casa Rai sottoponendosi al giudizio di una critica attenta. Al termine della puntata verrà stilata una nuova classifica di gradimento che porterà a svelare i protagonisti più apprezzati e il vincitore di puntate.

Un caso eccezionale è l’imitatore di Renati Zero che si è guadagnato il posto nel corso della prima puntata, durante la selezione dell’“Ascensore”. In pochi secondi, alcuni candidati hanno avuto la possibilità di convincere la giuria a sceglierli come “titolari” nella puntata successiva.

Per i vincitori di puntata, la possibilità di esibirsi durante la finalissima del 29 gennaio. Ma dovrà convincere i giurati. Saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa, a decidere chi vincerà settimana dopo settimana.

Tutti i protagonisti sono seguiti dal team di professionisti di “Tale e Quale Show” e da loro preparati in ogni fase prima dell’esibizione in prima serata Rai.