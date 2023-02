Un intervento di routine, complicazioni e poi la morte. Maria De Filippi scioccata dalla morte di Maurizio Costanzo: la conduttrice Mediaste non se lo aspettava.

Maurizio era stato ricoverato a Roma, di recente, per un intervento di routine. Nessuno poteva immaginare che sarebbero sorte complicazioni che lo avrebbero condotto al decesso. Maria De Filippi andava a trovarlo in clinica due volte al giorno, prima e dopo gli impegni lavorativi; Maurizio doveva subire un intervento chirurgico ritenuto non grave. Invece non c’è più. Si è spento il 24 febbraio, lacciando un vuoto nel mondo della TV e nel cuore di tutti.

Maria De Filippi, sua moglie, è sotto shock. Il Corriere della Sera parla di una donna visibilmente turbata, scioccata, basita. Non se lo aspettava. Nonostante l’età avanzata di Costanzo e i piccoli problemi di salute – normali alla sua età – Maria De Filippi non avrebbe mai immaginato di doverlo salutare così presto e in modo del tutto inatteso.

Il ricovero di Maurizio, infatti, era stato programmato e le sue condizioni non sono parse critiche. Si sono aggravate con la permanenza in reparto. Maria De Filippi, fino al giorno prima della scomparsa di Costanzo, aveva tenuto fede ai suoi impegni lavorativi: giovedì 23 febbraio ha infatti registrato la nuova puntata del pomeridiano speciale di Amici, attesa in onda per domenica 26 febbraio. La puntata slitterà a domenica 5 marzo per rispettarne il lutto ma la registrazione è proseguita come da calendario, senza intoppi.

Il giorno dopo, la conduttrice ha detto addio al marito. “Non se lo aspettava, non c’erano avvisaglie“, si legge sulle pagine del Corriere della Sera. Programmazione variata sia in Rai che a Mediaset, lunedì i funerali in diretta TV.