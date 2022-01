Il colosso di Seul ha iniziato a distribuire l’ultimo aggiornamento di sicurezza per le varianti internazionali dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra. In precedenza, l’aggiornamento era stato rilasciato a bordo delle unità no brand negli Stati Uniti.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultimo upgrade software per le varianti 5G dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra viene fornito con la versione firmware N98xBXXS3EULH. Per i modelli LTE, l’aggiornamento ha la versione firmware N98xFXXS3EULH. Il pacchetto include la patch di sicurezza di gennaio 2022, che risolve svariate vulnerabilità legate alla privacy ed alla sicurezza. L’aggiornamento è disponibile in Austria, Bulgaria, Paesi del Caucaso, Repubblica Ceca, Croazia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Kazakistan, Paesi Bassi, Lussemburgo, Polonia, Romania, Portogallo, Russia, Slovenia, Sud-Est Europa, Svizzera, Ucraina e Uzbekistan. Se avete un Samsung Galaxy Note 20 o Note 20 Ultra di importazione dai Paesi sopra citati, allora potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento con la patch di sicurezza di gennaio 2022 attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘.

L’upgrade è disponibile anche in Italia a bordo dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, quindi si tratta solo di aspettare il tempo necessario affinché il rilascio si diffonda il più possibile (potrebbero volerci pochi giorni, non di più). Non appena vi sarà notificato, abbiate cura che la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% (altrimenti potrete anche collegare il device alla rete elettrica, il tutto per evitare che si spenga durante il procedimento). Un’altra cosa da fare sarebbe effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare all’occorrenza (potreste avere la necessità di un hard-reset di urgenza: in quel caso recuperereste i dati solo attraverso una copia di backup). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

