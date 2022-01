C’è aria di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni? Nessuna confessione tra i diretti interessati, ma tanto rumore sui social. Nelle ultime ore, infatti, la coppia di influencer è salita nella top 5 dei trend di Twitter come “#ferragnez” per le supposizioni degli utenti che hanno colto nelle ultime foto pubblicate dal rapper un’anomalia, ma non solo.

C’è crisi tra Fedez e Chiara Ferragni?

Chi segue assiduamente i profili dei due Ferragnez su Instagram conosce a memoria le loro interazioni e le loro dinamiche: in primis, i due sono soliti scambiarsi il like su ogni post, commentarsi a vicenda e soprattutto amano mostrarsi spesso insieme. Nel dettaglio, entrambi hanno sempre addosso la fede nuziale.

Proprio quest’ultima abitudine è venuta meno negli ultimi scatti: Fedez si mostra senza fede nuziale, in compagnia del piccolo Leone e senza riferimenti alla moglie influencer. Tutto avviene nelle storie di Instagram, dove il rapper pubblica la maggior parte dei suoi contenuti. Non è tutto: Fedez non mette più like ai post di Chiara Ferragni, e questa sarebbe la prova di una crisi di coppia. Le voci si rincorrono velocemente tra i follower e gli altri utenti di tutti i social, costringendo i Ferragnez a spegnere ogni speculazione.

La foto che smentisce i rumor

La crisi tra Fedez e Chiara Ferragni tiene banco fra le tendenze social, ma non nella realtà. Recentemente la coppia ha affrontato la positività al Covid ed è stata costretta a trascorrere le festività nell’appartamento milanese di City Life. I Ferragnez erano ritornati nella città meneghina per via di un’influenza che aveva colpito i piccoli Leone e Vittoria, con particolare preoccupazione per quest’ultima. Fortunatamente i piccoli erano risultati negativi al Covid.

Nessun segnale di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, quindi, che hanno vissuto con leggerezza la quarantena e che oggi, per rispondere ai rumor, mostrano le loro mani unite amorevolmente nelle storie di Instagram, senza aggiungere altro.