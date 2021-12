Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid. Si chiude così il 2021 della coppia più cliccata sui social, già preoccupata per la salute dei piccoli che recentemente hanno accusato sintomi sospetti.

Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid

Nei giorni scorsi, infatti, Fedez e la Ferragni hanno dovuto fare rientro a Milano da St. Moritz a causa di sintomi influenzali accusati da Leone e Vittoria, con maggiore preoccupazione per quest’ultima che nei mesi scorsi è stata ricoverata per un’infezione da virus sinciziale. Per la piccola e per il fratellino si è trattato, a questo giro solamente di qualche linea di febbre e qualche colpo di tosse. Nelle ultime ore, però, la coppia ha scoperto di essere positiva al Covid-19.

Fedez e Chiara Ferragni si mostrano in video nelle storie di Instagram, entrambi con la mascherina FFP2, per comunicare ai follower che il test molecolare ha dato esito positivo. Fortunatamente lo stesso test ha dato esito negativo sui due bambini. I genitori sono asintomatici e per ovvi motivi dovrebbero ridurre al minimo i contatti con i loro figli, ma il fatto di doverli accudire rende impossibile questa premura.

Il lato positivo secondo Fedez

Il rapper e imprenditore Federico Lucia, tuttavia, cerca di sdrammatizzare per rassicurare i suoi fan: “Il lato positivo è che passerò il Capodanno in casa”, dice Fedez nelle storie di Instagram.

C’è anche un lato tragicomico: “Non ho una fo**uta vita sociale, sono sempre in casa”, dice il rapper. In ultima battuta, tuttavia, c’è lato negativo. “La grande rottura di ca**o è che dovrò tenere la mascherina in casa tutto il giorno”, conclude Fedez.

Stando alle dichiarazioni di Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid, dunque, la coppia non accusa sintomi e la Ferragni si sta già impegnando a ricevere consigli su come gestire i bambini da positivi per evitare ogni pericolo.