Il Samsung Galaxy S21 FE è stato da poco presentato, ma è già passato al vaglio degli esperti nel suo primo teardown. Come potete vedere nel video in basso, JerryRigEverything l’ha smontato per studiarne a fondo l’interno, che sembrerebbe essere facile da riparare. La scocca posteriore è realizzata in plastica, per cui più agevolmente rimuovibile rispetto al vetro. Troviamo, subito sotto, un film in grafite, che favorisce il passaggio del calore verso l’esterno.

Ci sono viti, molte, e colla, utilizzata per tenere salda la fotocamera frontale. Ai lati si notano le antenne 5G, e poi, una volta tolta la mainboard, le tre fotocamere posteriori, di cui la grandangolare da 12MP con OIS, un ultra-grandangolare da 12MP ed un teleobiettivo da 8MP (con OIS). Rimuovere il sensore delle impronte digitali del Samsung Galaxy S21 FE potrebbe essere un problema: l’adesivo che lo blocca dovrà essere tolto con grande attenzione. C’è adesivo anche sotto la batteria: bisognerà utilizzare dell’alcool isopropilico per eliminare tutto senza problemi.

Per quanto riguarda la rimozione e sostituzione del display, si dovrà togliere la scocca posteriore, diverse viti ed alcune altre componenti, oltre che a dell’altro adesivo. In ogni caso, parliamo di operazioni di routine piuttosto abbordabili per chi se ne intende: gli esperti, per questa ragione, hanno dato al Samsung Galaxy S21 FE un voto di riparabilità pari a 7,5 su 10. Vi consigluiamo di dare un’occhiata personalmente al filmato che trovate qui sotto, così da farvi voi stessi un’idea di cosa si è parlato fin qui. Se avevate dubbi in questo senso, adesso non dovrete più averne. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

