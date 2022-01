Si fanno avanti altre rimodulazioni WindTre, questa volta rivolte ai vecchi clienti H3G che avevano un contratto con device incluso. Le modifiche unilaterali del contratto, questa volta, rientrano nel processo di adeguamento dell’offerta alle nuove condizioni dettate dal mercato. Come riportato da ‘mondo3‘, dopo le rimodulazioni gentili proposte dall’operatore unico qualche settimana fa, i clienti hanno cominciato a ricevere le comunicazioni a mezzo SMS o tramite app.

I cambiamenti riguardano la variazione del gestionale che cura la SIM, cosa che non comporta nulla per l’utente finale. Nel secondo caso, invece, le rimodulazioni WindTre comportano il passaggio dal piano attuale ad uno da 15, 16 euro IVA esclusa (che molti utenti potrebbero non prendere poi così bene). I clienti potranno rifiutare le modifiche unilaterali del contratto, tenendo presente che la transizione è prevista per il 10 febbraio. Tenete presente che dal 24 dicembre è stato reso effettivo il decreto legislativo 207/2021 attraverso cui si accoglie la direttiva UE 2018/1972 per l’estensione del periodo utile per l’esercizio del recesso senza penali e costi di disattivazione a 60 giorni (finora erano stati 30, come molti di voi ricorderanno).

Nello stesso articolo viene anche regolamentato che i contratti telefonici dovranno avere una durata non superiore ai 24 mesi, con l’obbligo di includere tra le proposte commerciali almeno una con durata massima iniziale di 12 mesi (Art. 98-septies decies). Nel caso in cui siate ex clienti H3G, potrete aver ricevuto o ricevere nei prossimi giorni la comunicazione di cui sopra: starà a voi decidere se accettare le nuove condizioni contrattuali, o se recedere dal contratto senza penali e costi di disattivazione, come previsto dalla normativa vigente che vi abbiamo appena menzionato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

