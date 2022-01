Ricordate il Samsung Galaxy S10 Lite? Molti di voi sicuramente, essendo ancora il vostro smartphone principale. Come riportato da ‘SamMobile‘, il telefono non ha avuto mai un grosso seguito perché sostituito dal Samsung Galaxy S20 FE dopo circa sei mesi. Ad ogni modo, il device sta vivendo tranquillamente la sua vita senza stare troppo tempo sotto i riflettori, anche se adesso sta tornando alla ribalta grazie all’aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0. Il colosso di Seul ha iniziato a lanciare l’upgrade per la versione internazionale del Samsung Galaxy S10 Lite con numero di modello ‘SM-G770F’. Al momento l’aggiornamento pare essere disponibile in Spagna, ma presto dovrebbero unirsi alla festa altri mercati.

L’upgrade porta il firmware alla versione G770FXS6FULA ed include la patch di sicurezza di dicembre 2021. Potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 a bordo del vostro Samsung Galaxy S10 Lite seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘.

Una volta scaricato, abbiate cura di controllare che la percentuale di carica residua sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati per sicurezza (non che l’installazione li cancelli di suo, ma sarebbe più prudente conservarne una copia recente da poter ripristinare nel caso in cui si renda necessario un hard-reset di emergenza, che rimuoverebbe tutto quanto c’è salvato in memoria, senza possibilità di recuperare i dati se non attraverso il backup). Il Samsung Galaxy S10 Lite forse non sarà mai una vecchia gloria, ma chi ci ha puntato adesso potrà godersi l’aggiornamento a distanza di non troppo tempo dalla sua distribuzione su altri device più blasonati. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

