Insigne ha scelto di concludere la sua carriera con il Toronto. La fantastica offerta canadese ha convinto Insigne a rompere gli indugi. Dal 1 di luglio sarà in forza alla formazione nordamericana, ma nei prossimi cinque mesi Insigne – da contratto – dovrà continuare a vestire la maglia del Napoli.

La situazione emotiva e tecnica d’Insigne sarà estremamente delicata. La sua scelta professionale è legittima ma ha creato subbuglio tra i tifosi. Ed è fin troppo facile prevedere che al primo passaggio sbagliato si scateneranno fischi e polemiche. Insigne sarà accusato di esser distratto dal suo futuro nordamericano, di preservare le forze in vista della nuova avventura, di non aver Napoli nel cuore, etc. etc.

Uno stillicidio che potrebbe ripetersi ad ogni gara finendo con il condizionare il rendimento dell’atleta, le prestazioni della squadra, le scelte di Spalletti riguardo all’utilizzo di Insigne. Uno degli scenari possibili, ipotizzato da diversi addetti ai lavori ed auspicato anche da alcuni tifosi, è che Insigne possa anticipare il suo trasferimento a Toronto. Un accordo transattivo per concludere in anticipo la storia napoletana ed aprire il capitolo canadese della vita d’Insigne e dei suoi familiari.

Saranno il terreno di gioco, il rendimento d’Insigne ed i risultati del Napoli a determinare in modo decisivo gli umori della piazza. Di certo però saranno giorni e settimane complicatissime per tutti. Ed anche un exploit d’Insigne potrebbe creare turbative acuendo i rimpianti delle fazioni più ostili al presidente Aurelio De Laurentiis.

Comincia un periodo di navigazione a vista nel quale Insigne e tutti i protagonisti dovranno aver nervi saldi e profilo basso. Il Napoli è in corsa per tutti i traguardi stagionali e non può permettersi alcuna sfasatura emotiva. Di certo, in tale prospettiva, far filmare l’incontro decisivo con il nuovo club alla vigilia della super sfida contro la Juventus è stata una pessima mossa, quasi un dispetto, dello staff d’Insigne ad Aurelio De Laurentiis ed a tutti i tifosi del Napoli.

