Ci sono utenti pronti ad assicurare che non funziona Instagram oggi 6 gennaio. Una serie di segnalazioni che completa il quadro rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri, con un primo articolo in merito. In quel caso, ci siamo soffermati sulle anomalie che hanno avvolto le stories, ma evidentemente occorre allargare lo sguardo d’insieme, alla luce di ulteriori lamentele del pubblico. Non un vero e proprio down, stando ai numeri registrati nelle ultime ore, ma una situazione complessiva che va monitorata con grande attenzione.

Per parte del pubblico non funziona Instagram oggi 6 gennaio: focus su login, problemi feed e down “parziali”

Nel dettaglio, analizzando più da vicino i commenti del pubblico secondo cui non funziona Instagram, pare ovvio che ci si debba concentrare su elementi generici. C’è chi afferma che sia impossibile portare a termine correttamente il login, mentre alti mettono in evidenza problemi con il feed. Io stesso, accedendo all’applicazione, mi sono reso conto di vedere solo i post di diverse ore fa. Possibile, dunque, che ci siano delle anomalie anche con gli aggiornamenti automatici sotto questo punto di vista.

Siamo pertanto al cospetto di down circoscritti, proprio per le differenti tipologie di segnalazioni. Sarà importante capire come evolveranno le cose nelle prossime ore e se, soprattutto, la curva di Down Detector inizierà progressivamente a scendere. Si tratta dell’indice più attendibile sullo stato di salute della piattaforma, considerando che a detta di qualcuno non funziona Instagram. Occhi aperti, in attesa di eventuali comunicazioni da parte dello staff durante l’Epifania.

In attesa di ulteriori dettagli sui problemi che vi ho elencato questa mattina, non resta altro da fare che invitarvi a commentare l’articolo di oggi. Non funziona Instagram? Fateci sapere in quale contesto specifico riscontrate anomalie nel momento in cui aprite l’app in questione.