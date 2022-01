Come mai non si vedono le visualizzazioni delle storie Instagram oggi 5 gennaio? A dire il vero, l’anomalia è stata registrata anche nella giornata di ieri da un numero sempre crescente di utenti del social. Con sommo rammarico di chi tiene sempre sotto osservazione i suoi contenuti, non è possibile in molti casi sapere quale sia stata la risposta del pubblico a quanto condiviso.

Dopo svariate ore in cui l’anomalia non è rientrata, è possibile parlare di bug conclamato. Il problema tuttavia non è riconducibile a qualche aggiornamento dell’applicazione social. L’ultima sua versione, sia per iPhone che per Android, risale a metà dicembre e non ci sono stare altre release successive. Se non si vedono le visualizzazioni delle storie Instagram ormai da ieri, l’errore è da ricondurre senz’altro alla piattaforma e al suo funzionamento momentaneo.

L’aspetto più interessante è che non proprio tutti riscontrano le difficoltà riportate. In effetti solo una nicchia di utenti, almeno per il momento, non vedono le visualizzazioni delle storie Instagram. La schermata visualizzata, invece, è quella proposta ad inizio articolo, anche nel caso si siano ricevute delle notifiche di interazioni proprio per i contenuti in esame.

Quali soluzioni sono alla portata di tutti proprio per tornare a vedere le visualizzazioni delle storie Instagram? Banalmente, potrebbe essere utile uscire dall’app social e riloggarsi alla stessa in un secondo momento. Allo stesso tempo, si dovrebbe verificare l’ultimo aggiornamento utile disponibile sul Play Store per dispositivi Android e su App Store Apple per iPhone e procedere con quest’ultimo. Ancora, in ultima analisi, si potrebbe provare anche a cancellare del tutto l’app dal proprio telefono e dunque reinstallarla da zero. In questo modo sarà pure cancellata la cache relativa all’account sul proprio telefono.

Continua a leggere su optimagazine.com