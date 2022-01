Nella giornata di martedì prossimo 11 gennaio è stato programmato in Cina il lancio di OnePlus 10 Pro, lo smartphone top di gamma dell’azienda di Shenzhen, che non vede l’ora di rivelare qualche dettaglio ufficiale, prima del debutto, circa le sue caratteristiche tecniche. Ed ecco che, oltre ad aver presentato il design del device tramite varie immagini stampa, il co-fondatore ed amministratore delegato di OnePlus, Pete Lau, ha voluto parlare in prima persona della scheda tecnica. Le specifiche non si sono rivelate delle novità, ma delle conferme: infatti, il dispositivo integrerà il Soc Snapdragon 8 Gen 1 ed il supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80W.

L’ad Pete Lau afferma che il OnePlus 10 Pro sarà un telefono che dimostrerà di avere molto di più della somma delle sue parti. Vediamo insieme i dettagli delle caratteristiche tecniche rivelate dal dirigente. Iniziano col dire che il dispositivo top di gamma sfoggerà un display Fluid AMOLED con second-gen LTPO calibration e supporto alla frequenza di aggiornamento massima di 120Hz; memorie LPDDR5 + UFS 3.1; una tripla fotocamera posteriore di cui la principale utilizzerà un sensore da 48MP, che si abbina ad un ulteriore modulo da 50MP (probabilmente ultra-grandangolare) e ad un modulo da 8MP (teleobiettivo). Quella anteriore, invece, integrerà un modulo da 32MP. La fotocamera, inoltre, sarà palesemente gestita da Hasselblad Camera for Mobile di seconda generazione.

Quanto alla batteria da 5.000mAh, il OnePlus 10 Pro si potrà ricaricare sia tramite SuperVOOC (ricarica cablata) a 80W, sia via wireless AirVOOC a 50W. Lo smartphone presenterà un doppio altoparlante stereo e connettività VoLTE, VoWiFi, Bluetooth 5.2 e NFC. Come sistema operativo integrerà OxygenOS 12 basato su Android 12. L’amministratore delegato Lau, che alcuni giorni fa ha rivelato le specifiche ufficiali su Twitter, non ha voluto anticipare dettagli sulla diagonale del display, bensì ha presentato le dimensioni del device, ossia 163 x 73,9 x 8,55mm. Insomma, non ci resta che attendere il prossimo 11 gennaio per ulteriori informazioni tecniche.

Continua a leggere su optimagazine.com