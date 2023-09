Se siete prossimi a cambiare telefono ed interessati all’acquisto di un nuovo modello di smartphone premium Android ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, quest’oggi vi suggeriamo il OnePlus 10 Pro 5G, best buy del giorno su Amazon. Il dispositivo lo porterete a casa al super prezzo di 559,90 euro con il colore Volcanic Black, nella versione europea e spese di spedizione incluse. Il device è venduto da terzi, ma spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata, la consegna e l’eventuale reso sono gratuiti.

Il OnePlus 10 Pro 5G è uno smartphone top di gamma dotato di sistema operativo Android 12 e personalizzato da skin Oxygen OS 12.1. Presenta un display curvo LTPO Fluid AMOLED da 6,7 pollici (3216 x 1440 pixel) con elevata risoluzione QHD+, tecnologia HDR10+ e frequenza di aggiornamento variabile fra 1 e 120Hz. Sul versante hardware, sotto la scocca lo smartphone dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1 (a 4nm), abbinato a 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (non espandibile), e GPU Adreno 730. Per quanto riguarda l’autonomia, il device integra una grande batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 80W e alla ricarica wireless a 50W.

Offerta OnePlus 10 Pro 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Fotocamera Hasselblad... Fotocamera principale da 48MP, Ultra-Grandagolare da 50MP, Fotocamera...

Storie che ti commuovono - Il potente sensore Sony IMX789 è in grado...

Circa il comparto fotografico, questo smartphone best buy del giorno su Amazon presenta sul retro un modulo a tripla fotocamera caratterizzato da un sensore principale Hasselblad di seconda generazione da 48MP con apertura f/1.8, un ultra-grandangolare da ben 50MP f/2.2 e un teleobiettivo zoom 3X da 8MP con f/2.4. Davanti la selfie-cam è da 32MP. In termini di connettività, il OnePlus 10 Pro 5G offre 5G, supporto doppia nanoSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB-C con uscita video. A mancare è il jack audio per le cuffie.

Continua a leggere su optimagazine.com