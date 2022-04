In seguito all’esordio che ha avuto luogo in Cina lo scorso mese di gennaio 2022, OnePlus ha ufficialmente tolto i veli alla sua nuova ammiraglia OnePlus 10 Pro lanciandolo in India, Europa e Nord America. Il nuovo flagship dell’azienda di Pete Lau è un prodotto premium, ma che presenta un prezzo abbastanza impetuoso. Vediamo insieme di quali caratteristiche tecniche è dotato. Iniziamo col dire che il device sfoggia un pannello nel colore nero oppure verde opaco, le sue misure sono 163 x 73,9 x 8,5 mm per un peso di 200,5 gr. Il display AMOLED LTPO di seconda generazione e da 6,7 pollici mostra un refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. Inoltre, la risoluzione è di 3216 x 1440 pixel QHD+ con supporto a ben 525ppi e presenta un foro per la selfie-cam singola.

Il OnePlus 10 Pro adotta un vetro Corning Glass Victus e ben 1300 nits di luminosità di picco per un rapporto di contrasto 5000000:1. Lo smartphone premium del produttore cinese sfrutta un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 assistito da RAM LPDDR5 e da memorie UFS 3.1. Il dispositivo è, inoltre, alimentato dalla skin OxygenOS 12 che si basa sul sistema operativo Android 12. L’autonomia è assicurata da una batteria di 5000mAh e, all’interno della confezione venduta nel Nord America, vi è anche un caricatore da 65W; mentre per quanto riguarda il mercato indiano ed europeo, troviamo un charger da muro SuperVOOC da 80W, oltre alla carica wireless da 50W. Il nuovo flagship sfrutta anche la connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ed NFC per i pagamenti contactless.

Quanto al comparto fotografico il OnePlus 10 Pro possiede tre sensori sul retro, di cui: un sensore principale Sony IMX789 da 48MP con OIS, un ultra-wide da 150° Samsung ISOCELL JN1 da 50MP, un teleobiettivo da 8MP 3,3x con OIS, mentre sulla scocca anteriore è presente uno snapper selfie Sony IMX615 da 32MP. Il dispositivo sarà venduto al prezzo di 919 euro nella versione da 8+128GB e nel colore Volcanic Black, mentre a 999 euro nella versione da 12+256GB e colorazione Emerald Green. Il device è atteso sul mercato martedì 5 aprile 2022.

