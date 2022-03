Ormai il OnePlus 10 Pro lo conosciamo bene dal punto di vista tecnico: ci mancava, però, di avere informazioni più dettagliate relativamente al prezzo di vendita, arrivate da MediaMarkt (che noi tutti in Italia conosciamo con il nome di MediaWorld), che ha caricato la pagina del prodotto sul proprio sito. Il OnePlus 10 Pro europeo sarà del tutto identico alla controparte cinese, fatta eccezione per la presenza, sul primo, di OxygenOS in luogo di ColorOS, come invece accaduto in Cina per la fusione con il marchio Oppo (che sappiamo porterà ad una bella collaborazione tra i due OEM sul fronte mobile, ereditando ciascuna le caratteristica dell’altra).

Il telefono con 8GB di RAM e 128GB di storage interno costerà 899 euro. Quanto alle specifiche tecniche, il OnePlus 10 Pro presenterà uno schermo AMOLED LTPO da 6.7 pollici, risoluzione QHD+ e refresh rate a 120Hz. Il lettore di impronte digitali troverà posto nel display, mentre il device verrà spinto dal processore Snapdragon 8 Gen 1, con 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di memoria interna UFS 3.1. Tra le connettività supportate ci saranno il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, l’NFC, l’USB-C ed il GPS. Non manca il supporto dualSIM.

La batteria avrà una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica via cavo a 80W e wireless a 50W. La fotocamera posteriore includerà un sensore principale da 48MP, un ultra-grandangolare da 50MP ed un teleobiettivo da 8MP. La fotocamera frontale avrà un sensore singolo da 32MP. Le dimensioni generali ammonteranno a 163×73,9×8,6 mm, distribuite in un peso di 201 gr. Presente anche la certificazione di resistenza IP54. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com