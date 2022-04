Il OnePlus 10 Pro è stato ufficializzato anche per l’Europa (come vi avevamo raccontato in questo articolo), ed ha già ricevuto il suo primo aggiornamento software attraverso la serie firmware ‘NE2213_11.A.12‘. Il changelog resta lo stesso, sia per il mercato europeo che per quello indiano (dove il prodotto ha già fatto il suo esordio qualche tempo fa, riscuotendo peraltro anche un certo successo commerciale).

L’upgrade include una serie di ottimizzazioni per quanto riguarda la velocità di messa a fuoco per i filmati registrati in slow-motion, oltre che ad un miglioramento degli scatti catturati in modalità ritratto e ad un migliore bilanciamento del bianco per la fotocamera anteriore. Sembrano esserci ottimizzazioni anche per quanto concerne il lettore delle impronte digitali e per le prestazioni di sistema e la fluidità dei giochi. Migliorate anche le connessioni Wi-Fi, oltre ad essere stato risolto un disturbo per cui il segnale mobile non presentava una buona stabilità in alcuni contesti. Come potete vedere, si tratta di tanti piccoli interventi volti a migliorare l’esperienza utente offerta dal nuovo top di gamma del produttore cinese, di cui potreste innamorarvi anche voi. Parte davvero bene il OnePlus 10 Pro in Europa, dove ricordiamo avere un prezzo di 919 per quanto riguarda il modello con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (colore Volcanic Black) e di 999 euro per quello con 12GB di RAM e 256GB di storage (colore Emerald Green).

Tenete presente che il dispositivo farà il suo esordio nel nostro mercato da martedì 5 aprile 2022. Quanti di voi ci punteranno da subito, perché magari rimasti folgorati dal fascino che sicuramente è in grado di esercitare un dispositivo di questa caratura? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box dei commenti che vedete in basso.

