Il produttore asiatico ha rilasciato l’aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 per i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ pochi giorni fa. Ora, l’azienda ha distribuito anche l’upgrade al Samsung Galaxy Note 10 Lite, completando il tutto. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 per il device viene fornito con la serie firmware N770FXXU8FUL7, e sta per essere lanciato in Francia (cosa che indica che la situazione è in forte discesa anche per il nostro Paese). L’upgrade porta con sé anche la patch di sicurezza di gennaio 2022 (l’ultima fin qui disponibile), che corregge varie vulnerabilità di privacy e sicurezza.

I Samsung Galaxy Note 10 Lite in altri Paesi potrebbero iniziare a ricevere l’aggiornamento nelle prossime settimane. Potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 a bordo del vostro Samsung Galaxy Note 10 Lite seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. L’upgrade, per adesso, è disponibile nel territorio francese, cosa che lascia pensare non passerà troppo tempo prima di vederlo arrivare anche in Italia (abbiate ancora un po’ di pazienza, ci vorrà, al massimo, qualche giorno, non tanto di più).

Non appena vi sarà notificato, abbiate cura che la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati per evitare di perderli per qualche ragione durante e dopo l’installazione (che, di per sé, non eliminerà alcunché, sempre che non si renda necessario un hard-reset di urgenza, che rimuoverebbe tutto senza possibilità di ritorno). Detto questo, vi terremo aggiornati sulla disponibilità di Android 12 con la One UI 4.0 a bordo del Samsung Galaxy Note 10 Lite in Italia, restando a vostra disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box qui sotto.

