Gli artisti ricordano Pino Daniele oggi, martedì 4 gennaio 2022, a 7 anni dalla scomparsa del cantautore napoletano. Pino Daniele si spense a seguito di un infarto accusato mentre si trovava nella sua abitazione in Toscana. Alle 22:45 era stato dichiarato morto dopo essere stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. La voce di Napule è soffriva da tempo di disturbi cardiaci, e solamente il 31 dicembre si era esibito a Courmayeur, in Valle D’Aosta, in occasione del programma L’Anno Che Verrà. In questo triste anniversario sono tanti gli artisti che ricordano il grande assente.

Eros Ramazzotti posta una foto che lo ritrae insieme al cantautore e scrive: “Ciao fratello, non ti dimentico. Mi manchi”. Anche Vasco Rossi si unisce al ricordo e posta un’immagine di molti anni fa in cui sedeva accanto a Pino Daniele con Dori Ghezzi sullo sfondo. Ancora, il rocker di Zocca ricorda quella collaborazione sul brano Hai Ragione Tu (1993) nella quale il cantautore partenopeo suonò la chitarra. Vasco scrive: “È sempre vivo nella sua musica, nella sua poesia… sempre vivo nei nostri cuori. ‘A me me piace ′o blues e tutt’e juorne aggio canta′'”.

Commosso il ricordo di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, che pubblica un video in cui siede al pianoforte per cantare insieme a Pino Daniele la bellissima Napule è. Ecco cosa scrive il cantautore salentino:

“Con Pino era facile trovarsi in queste parentesi sospese, tra la routine di un tour e l’imprevedibilità del suo essere. Ci siamo trovati spesso a improvvisare in una hall di hotel come questa. E chissà quante volte non sono finite nel rullino dei ricordi di un vecchio telefono. Quella volta sì, grazie alla prontezza di mio fratello Luigi che riprendeva il momento, mentre Salvatore, il maggiore tra noi tre, si godeva quel momento accanto a quel mito che ci aveva regalato, da piccoli, il sogno infinito della musica. Solo qualche anno prima cantavamo le sue canzoni intorno a un falò insieme ad amici, in riva al mare, al nostro mare di Porto Cesareo. Non ci crediamo ancora… che Pino sia un nostro amico. Non ci crediamo ancora… che Pino non ci sia più. P.S. Mi commuove la sua grande umiltà quando, a un ‘piccolo’ come me, suggeriva gli accordi, come a non sapere che quegli accordi erano e sono impressi nella mia anima”.

Emma Marrone pubblica il backstage del grande concerto tenuto dal cantautore all’Arena di Verona nel 2014 insieme a tanti ospiti – dalla stessa Emma a Fiorella Mannoia – per celebrare il disco cult Nero A Metà. “Ci sei sempre stato, ci sarai per sempre. Manchi Pino”, scrive la cantante salentina.