Ci sarà il pubblico al Teatro Ariston di Sanremo in occasione del prossimo Festival della Canzone Italiana? Arrivano oggi le parole del sindaco della città, Alberto Biancheri, con qualche chiarimento in merito agli eventi collaterali e all’organizzazione della kermesse canora in città.

I primi chiarimenti ufficiali riguardano l’effettivo svolgimento del Festival nelle date stabilite. La kermesse musicale non verrà posticipata e si terrà dall’1 al 5 febbraio 2022 con la direzione artistica e conduzione di Amadeus, giunto ormai al suo terzo anno consecutivo.

Ci sarà il pubblico al Teatro Ariston?

Il sindaco della città dei fiori ha ufficialmente risposto alla domanda che ci poniamo ormai da mesi: ci sarà il pubblico al Teatro Ariston? Risposta affermativa da parte di Biancheri che intende confermare la possibilità di accogliere il pubblico in sala, nel rispetto delle norme anti-covid.

Biancheri ha inoltre sottolineato l’intenzione di attendere il 10 gennaio prima di esprimersi definitivamente sugli ultimi dettagli della kermesse. Ma sarà sicuramente un Festival con pubblico quello in scena nel 2022. Non sarà un Festival al 100% dello svolgimento, non sarà da paragonare a quello del 2019 ma neanche a quello del 2020.

“Vediamo cosa succederà da qui al 10 gennaio, ma sarà un Festival con il pubblico, anche se non sarà un Festival al cento per cento come quello del 2019, ma non si può neppure paragonare a quello dello scorso anno”, le sue parole durante una visita alla Asl con il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Palco all’aperto ed eventi collaterali

Non ci sarà il palco all’aperto. Si lavora però agli eventi collaterali, che la Rai sta valutando di spostare in una location al chiuso. “Non ci sarà un palco all’aperto, tuttavia stiamo lavorando con la Rai a un evento all’auditorium Alfano i cui dettagli sono in discussione”, ha detto il sindaco.

“Sicuramente sarà un Festival che fino a tre mesi fa nessuno di noi si sarebbe mai immaginato di dover affrontare. Purtroppo i contagi sono alti”, ha concluso.