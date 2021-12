Dopo la conferma di Squid Game 2, i fan della serie coreana di Netflix si chiedono in che modo andrà avanti la storia. La prima stagione ha visto centinaia di persone povere o con evidenti problemi economici accettare di partecipare a diversi giochi per bambini, in apparenza innocui, ma che si riveleranno mortali per chiunque non riesca a superarli. In una sfida tutti contro tutti, cercheranno di vincere una cospicua somma di denaro che potrebbe risolvere i loro problemi

Alla fine, il personaggio di Seong Gi-hun viene incoronato vincitore: è ricco, ma infelice. Dopo essersi assicurato che i parenti di coloro che non sono riusciti a finire i giochi trovino il giusto sostegno economico, il protagonista decide di andare a trovare sua figlia. In aeroporto, però, incontro lo stesso reclutatore che all’inizio della serie lo convinse a partecipare ai giochi – da lì, Gi-hun intuisce che nulla è cambiato e che il massacro degli Squid Game è ancora in atto. L’ultima scena lo vede quindi determinato a ottenere la sua vendetta, rinunciando a prendere l’aereo.

In vista dell’attesissima seconda stagione, Lee ha discusso del destino del suo personaggio con il creatore dello show, Hwang Dong-hyuk.

“Non ho idea di cosa accadrà o della portata, ma l’unica cosa che [Hwang] mi ha detto è che Seong Gi-hun sarà di nuovo nello show, e giocherà ancora”, ha dichiarato in un’intervista con People.

L’attore ha anche detto che gli piacerebbe che Squid Game 2 avesse qualche altro asso nella manica, come accaduto nel colpo di scena dell’ultimo episodio: “Spero che ci sia una sorta di svolta che sarà eccitante e sorprendente per me e per gli spettatori. Se fosse prevedibile, non sarebbe divertente.”

Prepariamoci quindi ad un altro massacro. Con la seconda stagione in via di sviluppo, il creatore della serie Dong-hyuk ha annunciato di aver avviato delle conversazioni con Netflix nei riguardi di un possibile terzo ciclo di episodi.