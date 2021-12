Una vera e propria caccia alle offerte per mascherine FFP2 è in corso in questi giorni: dopo l’inasprimento delle misure di contenimento del contagio Covid-19 da parte del Governo, i presidi di protezione si sono resi necessari in sempre più luoghi al chiuso. Normale è dunque che si tenda a cercare la migliore protezione in corso sullo store online per antonomasia, nel rispetto delle certificazioni e di una buona qualità del prodotto.

Nei giorni scorsi, un primo approfondimento sull’argomento era già stato fornito ma è pur vero che, vista la copiosa domanda degli acquirenti, la gran parte delle proposte in sconto sono andate esaurite. Giunti al 31 dicembre, è il momento di fare un nuovo punto della situazione, prediligendo le soluzioni in pronta consegna all’inizio dell’anno.

Tra le migliori offerte per mascherine FFP2 Amazon del momento ci sono quelle dei validi prodotti Florentia Med. Le mascherine in questione sono disponibili sia nella confezione da 50 e 20 pezzi, bianche o nere. I prezzi delle due soluzioni sono, rispettivamente di 42 euro e di 25 euro. Stiamo parlando di un prodotto certificato Ce EN 149:2001, con mascherine sigillate una ad una e made in Italy. L’arrivo del pacco si concretizzerebbe intorno al 10 gennaio.

Una soluzione ancora più conveniente è quella proposta dal brand Vera, anche se andranno considerati dei tempi di spedizioni non proprio celeri. Il pacco da ben 60 mascherine nella sola colorazione bianca è proposto a 39,90 euro. Il prodotto made in Italy sarà in consegna il prossimo 21 gennaio. La convenienza della proposta si scontra dunque con una spedizione più lenta ma si potrebbe comunque optare per la promozione nel caso si disponga, nel frattempo, di altri presidi di protezione. Tutte le proposte qui menzionate potrebbero anche terminare in poche ore. La domanda di potenziali acquirenti è troppo importante in questo periodo.

