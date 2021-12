Le offerte Amazon di fine anno sono di scena dallo scorso 26 dicembre e saranno a disposizione dei potenziali acquirenti ancora fino all’ultimo giorno dell’anno, il 31 appunto. I dispositivi proprietari di Amazon con assistente integrato Alexa sono venduti a nuovi minimi storici e sono davvero alla portata di molte tasche.

Si parte dal classico Echo Dot di terza generazione di forma schiacciata, probabilmente il modello in assoluto più venduto. Il dispositivo è acquistabile al prezzo di soli 19,90 euro. Il costo di listino di 49,90 euro è ribassato dunque di ben 30 euro. Il colore a disposizione a questo valore promozione è quello antracite, di certo abbinabile a molti arredi e soprattutto in case di stile moderno. Approfittando della promozione imperdibile, bisognerà solo tener conto che il prodotto non arriverà subito a destinazione ma verrà spedito a partire dal 18 gennaio.

Offerta Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con...

Controlla la musica con la tua voce – Ascolta brani in streaming da...

Tra le ultime offerte Amazon di fine anno, c’è anche quella dedicata all’Echo Dot di quarta generazione. Il modello è quello di forma sferica lanciato più di recente rispetto alla variante sopra esaminata. Ciò non toglie che l’altoparlante intelligente con Alexa integrata è in vendita 29,90 euro anziché 59,90 euro. In questo secondo caso, i colori disponibili sono quelli antracite, bianco ghiaccio e ceruleo. Per fortuna, con la soluzione appena riportata, i tempi di attesa del pacco saranno inferiori. La spedizione giungeranno decisamente prima rispetto al caso precedente, ossia dal giorno 11 gennaio.

Nuovo Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa...

Controlla l'intrattenimento con la tua voce - Ascolta brani in...

Tutte le soluzioni su menzionate sono disponibili oggi 29 gennaio ma potrebbero non esserlo fino al prossimo 31 dicembre. Si tratta di modelli molto gettonati che potrebbero andare esauriti o essere proposti con consegne ancora più lontane nel tempo. Chi è interessato dunque, farebbe bene ad approfittarne subito, anche perché il prezzo dei dispositivi non potrà diminuire ulteriormente fino al 31 dicembre: anzi, poi dal primo gennaio, i valori commerciali dovrebbero ritornare quelli di listino.

