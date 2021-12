C’è un’operazione più che probabile da mettere in conto tra pochi giorni, ovvero la risintonizzare i canali Sky TG24, TV8 e Cielo sul nuovo digitale terrestre. Il tutto tra soli pochi giorni, cioè a partire da inizio gennaio. Sta per concretizzarsi una modifica sostanziale nelle modalità di trasmissione delle reti sul territorio nazionale e chi predilige i contenuti delle tre emittenti dovrà mettersi quasi certamente all’opera.

Stiamo parlando dei canali Sky in chiaro, dunque la rete di all news Sky TG24 ma anche di Cielo e della seguitissima TV8 (proprio il canale che trasmette in diretta alcune delle gare valide per la UEFA Europa League ma anche dei campionati di Formula 1 e MotoGP appena conclusi). Il cambiamento pronto ad entrare in vigore prevede che le tre reti saranno trasmesse sul MUX TIMB 3 frequenza UHF ch 48 o 42. Questo passaggio avrà degli effetti più che ovvi: le posizioni attuali dei canali appunto potranno non essere mantenute e dunque andranno cambiate.

Già chi visualizza ore i canali in chiaro Sky in modalità provvisoria sulla frequenza del MUX Mediaset 1, dovrà di certo provvedere alla risintonizzazione del proprio televisore o del proprio decoder. Solo in questo modo, le reti Sky TG24, TV8 e Cielo ritorneranno visibili con tutti i loro programmi. Come provvedere, on ogni caso, all’operazione? Di certo ogni apparecchio TV ha la sua procedura specifica ma i principali passaggi da compiere saranno i seguenti:

premere il tasto menù;

scegliere la voce “Impostazioni” oppure “configura”;

andare sulla voce “Ricerca canali” o anche su quella denominata “sintonizzazione automatica”;

scegliere l’opzione di reinstallazione di tutti i canali;

attendere il completamento dell’operazione.

La modifica del MUX sarà graduale ma partirà i primi giorni di gennaio. Gli italiani potrebbero avere l’esigenza di risintonizzare Sky TG24, TV8 e Cielo in momenti diversi, in base alla loro residenza geografica ma l’operazione (anche a lungo andare) sarà necessaria.

