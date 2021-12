La figlia di Fedez sta male, ancora una volta. Nel mese di ottobre la piccola Vittoria, secondogenita del rapper e della moglie Chiara Ferragni, era stata ricoverata dopo aver contratto il virus RSV, il virus sinciziale respiratorio, che colpisce principalmente i bambini nei primi mesi di vita e che causa raffreddore, tosse e febbre. In quel contesto Fedez e Chiara avevano più volte cercato di sensibilizzare i follower invitandoli a prestare attenzione alla salute dei loro piccoli.

La figlia di Fedez sta male

Stando a quanto riferito da Fedez e Chiara Ferragni su Instagram, la piccola Vittoria avrebbe contratto una lieve forma influenzale dal fratello Leone, che ora sta meglio. Fortunatamente si esclude la possibilità di un’infezione da Covid-19 grazie all’esito dei tamponi effettuati sui due bambini.

In questi giorni i Ferragnez si trovano a St. Moritz, nelle valli svizzere, per trascorrere le festività. La salute di Vittoria, però, ha costretto la coppia a decidere di ripartire per Milano per far sì che la piccola sia assistita dai medici di famiglia e assicurarsi della vicinanza con gli ospedali. La coppia ha scelto il rientro a seguito della brutta esperienza con il virus sinciziale che aveva costretto la piccola al ricovero.

Lo sfogo di Fedez e Chiara Ferragni sui social

Fedez e Chiara Ferragni hanno affidato ai social la notizia, concedendosi un piccolo sfogo. Federico Lucia scrive:

“Purtroppo oggi Vittoria non sta benissimo (per ora solo febbre e tampone fortunatamente negativo) ma dopo la brutta esperienza con il suo recente ricovero preferiamo rientrare a Milano per sicurezza. Buona vigilia anche a voi”.

Chiara Ferragni invece pubblica un video nelle storie. Ecco le sue parole:

“Quest’anno per le vacanze non siamo particolarmente fortunati. Leo aveva la febbre ieri, oggi non ce l’ha più, oggi ha solo la tosse però se l’è presa la Vitto. Sono entrambi negativi, ma visto lo spavento che abbiamo preso con la Vitto qualche mese fa preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali se sta male. Speriamo di essere più fortunati con le vacanze e con la salute l’anno prossimo”.

La figlia di Fedez sta male, ma secondo le dichiarazioni della coppia si tratterebbe soltanto di una febbre. Nessun allarme, quindi, soltanto la precauzione di fare ritorno a Milano per trascorrere le vacanze in casa e assicurarsi che la piccola Vittoria trovi un ambiente favorevole per ritornare in salute.