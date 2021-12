Da qualche tempo il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento beta alla One UI 4.0 basato su Android 12 a bordo dei Samsung Galaxy S10 e Note 10. Pochi giorni dopo, l’azienda ha distribuito la seconda beta per correggere bug critici. Ora l’OEM ha iniziato la distribuzione della terza beta a bordo di questi device.

Come riportato da ‘SamMobile‘, la compagnia ha annunciato attraverso il suo forum ufficiale che gli utenti dei Samsung Galaxy S10 e Note 10 in Corea del Sud possono ora scaricare il terzo aggiornamento beta della One UI 4.0 a bordo dei loro device. L aversione del fiemware per l’ultima build One UI 4.0 beta per i Samsung Galaxy S10e, S10, S10+ e S10 5G termina con ZULB. Il nuovo upgrade per i Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ viene fornito con la versione firmware che termina con ZULD.

Le ultime beta includono varie correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni, oltre a risolvere il problema che impediva la visualizzazione delle immagini acquisite utilizzando il supporto Dual Messenger nell’app Galleria. Gli upgrade sventano anche la possibilità che i telefoni rallentino durante la ricezione di notifiche oppure generino errori di connessione durante la connessione degli auricolari AKG N400 TWS. L’aggiornamento è attualmente disponibile solo in Corea del Sud, ma il colosso di Seul potrebbe rilasciarlo in altri mercati, Europa compresa, nei prossimi giorni. Il flusso è aperto e bello fluido, come potete vedere, anche per i Samsung Galaxy S10 e Note 10, che, anche se non più giovanissimi, hanno ancora molto da offrire alla propria utenza in termini di sicurezza, correzioni di bug e implementazione di nuove funzioni, sempre ben accette. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

