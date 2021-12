Passato il giorno di Natale, non mancheranno neanche gli auguri via immagini di buon Santo Stefano per il 26 dicembre, su WhatsApp come sui social. In pieno clima festivo, non si potrà mancare di omaggiare neanche questa ulteriore ricorrenza molto sentita. Oltre a proporre soluzioni in foto e GIF da condividere con amici, conoscenti, parenti e colleghi, non mancheranno neanche i reali motivi per i quali la giornata successiva al 25 dicembre viene festeggiata.

Le migliori immagini di buon Santo Stefano

Le più belle immagini di buon Santo Stefano non potranno mancare nelle chat singole o di gruppo nella giornata del 26 dicembre. In alcuni casi le soluzioni saranno pure inviate anche a coloro che portano proprio il nome Stefano e Stefania. Nella maggioranza dei casi, tuttavia, si procederà all’inoltro dell’augurio a chiunque si godrà ancora il suo meritato riposo nel giorno dopo Natale.

Nella galleria sottostante, sono moltissime le soluzioni proposte ai lettori per proporre il proprio augurio di Santo Stefano nelle chat WhatsApp o sui social. Si tratta di immagini che richiamano sempre l’atmosfera natalizia con pupazzi di neve candele, decorazioni varie e pure in un caso proprio il santo festeggiato il giorno 26 dicembre. Ognuna delle opzioni presenti di seguito (compresa l’immagine GIF) potrà essere selezionata per poi essere condivisa attraverso il canale prescelto.

























Per quale motivo si festeggia Santo Stefano?

Dopo la carrellata di immagini di buon Santo Stefano per il 26 dicembre, va anche specificato il significato di questa speciale ricorrenza abbinata al Natale. Le motivazioni che ci portano a ricordare la data sono due, una di matrice religiosa e l’altra totalmente laica. Il santo in questione, in effetti, è stato il primo martire della storia cristiana: le informazioni lacunose giunte fino a noi, collocano la sua morte nel 36 d.C. per lapidazione per l’accusa di blasfemia. Più della reale motivazione religiosa tuttavia, il giorno 26 dicembre è stato individuato come festivo dal recente anno 1947, ossia per allungare la festività del 25 dicembre e consentire ancora riposo e relax agli italiani.

