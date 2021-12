Andrea Bocelli a Parma nel 2022: sarà protagonista di un concerto il 7 luglio al Parco Ducale di Parma, nell’ambito della terza edizione 2022 del festival Parma città della musica. Oltre 90 milioni sono le copie vendute nel mondo nel corso della sua carriera, la sua è una delle voci italiane da esportazione più apprezzate nel mondo.

Il prossimo anno tornerà ad esibirsi nella penisola per presentare i brani più apprezzati del suo repertorio. Una tappa speciale è attesa al Parco Ducale di Parma, per la quale i biglietti sono già in prevendita su tutti i circuiti autorizzati.

Non sarà l’unico artista che si esibirà in occasione dei prossimi eventi del festival. Il 19 luglio sarà la volta di Sting, noto artista di calibro internazionale che arriverà a Parma per la prima volta. Presenterà My songs tour 2022, in recupero dei concerti previsti inizialmente il 23 luglio 2020 e poi il 20 luglio 2021.

Ad aprire il festival Parma città della musica saranno i Kraftwerk. L’appuntamento con il gruppo è in programma per il 5 maggio nell’ambito di un’anteprima al Teatro Regio (recupero del 23 maggio 2020 e del 6 aprile 2021). La band sarà in città per il tour Kraftwerk 3-D.

I biglietti per assistere ai concerti del festival Parma città della musica sono già disponibili in prevendita sui circuiti TicketOne, TicketMaster.it e VivaTicket.com.

I biglietti già acquistati restano validi per i rispettivi nuovi appuntamenti.

Il festival Parma città della musica

Per il festival Parma città della musica quella del 2022 sarà la terza edizione, che accoglierà numerosi artisti del panorama musicale italiano ed internazionale. I primi nomi in cartellone sono già stati annunciati. I concerti si terranno in varie location della città emiliana. Il festival gode del patrocinio e della coorganizzazione del Comune di Parma.