Un’interessante novità riguarda il OnePlus 10 Pro: il device, secondo gli ultimi dettagli svelati dal noto leaker ‘Digital Chat Station’, sarebbe pronto a sfruttare una tecnologia di ricarica migliore rispetto al suo predecessore. Le ultime indiscrezioni sono giunte proprio da un recente post pubblicato su ‘Weibo’, in cui sono stati rivelati dettagli alle specifiche del prossimo top di gamma del produttore cinese. Il telefono dovrebbe, difatti, utilizzare una tecnologia di ricarica molto più rapida, pari a 125W (ancora non ci sono conferme in merito).

Il predecessore OnePlus 9 faceva affidamento su una ricarica di 65W: l’arrivo del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 è in grado di apportare un maggiore upgrade sul prossimo top di gamma. A bordo del OnePlus 10 Pro si potranno sfruttare almeno 80W. Un’ulteriore progresso potrebbe riguardare l’uso della ricarica wireless a 50W, tramite il caricabatterie dell’azienda. Ci sono dettagli davvero interessanti che riguardano anche il reparto software. Lo smartphone potrebbe essere il primo dispositivo a sfruttare Android 12 con un’interfaccia grafica che si ispira a ColorOS, già a bordo dei telefoni Oppo.

Quanto al displa, il OnePlus 10 Pro dovrebbe sfoggiare un AMOLED LPTO dotato di diagonale da 6,7 pollici, con un’elevata risoluzione e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Lato hardware, invece, potrebbe sfruttare 8 oppure 12GB di memoria RAM LPDDR5, 128 e 256GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. La batteria dovrebbe essere di 5.000mAh. Il reparto fotografico sarà forse composto da una fotocamera selfie da32MP e da una tripla fotocamera posteriore dotata di sensori da 48, 50 e 8MPe uno zoom 3x. Quanto al suo debutto, il dispositivo dovrebbe essere presentato in Cina con leggero anticipo, ma anche su questo aspetto non sono state ancora indicate le date. Resteremo aggiornati su questa vicenda divulgandovi tutti i nuovi dettagli non appena possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com