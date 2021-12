Úrsula Corberó de La Casa di Carta ha scelto l’Italia per una breve vacanza prenatalizia: la Tokyo della serie Netflix, che si è appena conclusa dopo 5 stagioni, ha trascorso alcuni giorni in Trentino col compagno, l’attore argentino Chino Darín.

Úrsula Corberó La Casa di Carta è stata in vacanza in una delle località più prestigiose e amate della Val di Sole, Madonna di Campiglio, per trascorrere qualche giorno di relax sulla neve col suo fidanzato, poco dopo l’intenso tour promozionale dell’ultima parte de La Casa de Papel. Un giro di interviste e incontri con la stampa che l’ha portata anche oltreoceano, ospite di Jimmy Fallon, per la sua prima partecipazione ad un late show americano.

Úrsula Corberó de La Casa di Carta ha detto addio al personaggio di Tokyo già nel finale della prima parte della stagione 5, ma è tornata in un flashback nel penultimo episodio della serie. Non ha escluso, in futuro, l’idea di partecipare ad uno spin-off dedicato a Tokyo, magari un prequel sulla sua intensa vita prima di incontrare il Professore e unirsi alla banda per rapinare la Zecca di Stato spagnola. Al momento è già prevista una nuova serie prequel de La Casa di Carta, dedicata però al personaggio di Berlino.

Úrsula Corberó de La Casa di Carta era già stata in passato in Italia, sempre per la promozione della serie. Stavolta invece è arrivata per una vacanza di coppia e per godersi la neve di Madonna di Campiglio. L’assessore provinciale al Turismo dalla Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni ha incontrato l’attrice e ha pubblicato alcune foto in sua compagnia: “Un grande piacere incontrarla e portarle i saluti del Trentino!“, ha scritto l’assessore, che ha anche ringraziato il maestro di sci col quale entrambi hanno solcato le piste di Campiglio. Ecco le immagini dell’attrice in tuta da neve.

