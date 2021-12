Non solo uno spin-off su Berlino ma magari anche un un prequel su Tokyo: La Casa di Carta potrebbe continuare dando vita a diversi format, dopo la sua conclusione con la seconda ed ultima parte della quinta stagione in arrivo il 3 dicembre su Netflix. D’altronde ogni personaggio della serie, impostata per essere corale, ha una sua storia particolare che potrebbe dar vita di un format autonomo e reggere un nuovo racconto da solo.

L’idea di un prequel su Tokyo è emersa durante un’intervista all’attrice che la interpreta nella serie, l’affascinante Úrsula Corberó, che come i suoi colleghi ha visto decollare la sua carriera grazie al successo del format su Netflix. Parlando a FormulaTv in occasione dell’evento celebrativo della serie che si è tenuto a Madrid, l’attrice spagnola ha ringraziato La Casa de Papel per averle letteralmente “cambiato molto la vita” e “aperto tante porte“.

Attenzione Spoiler!

Proprio per questo non rifiuta l’idea di un prequel su Tokyo, nonostante non le manchino altre opportunità professionali, soprattutto dopo il suo debutto a Hollywood nel film Snake Eyes. Nonostante il suo personaggio sia morto alla fine de La Casa di Carta 5 – Volume 1, nel quinto episodio, l’attrice apparirà nuovamente per un cameo nel finale di serie: la morte del personaggio, secondo Corberó, era l’epilogo migliore possibile per una donna che ha vissuto sempre all’insegna del rischio.

Sono un’altra persona dopo questa serie, spero migliore. La Casa de Papel è stata un’esperienza incredibile, ma abbiamo sofferto molto. La fine di Tokyo l’ho vissuta con profondo dolore e tristezza, ma d’altra parte sapendo cosa doveva succedere. Sapevo che la morte di Tokyo era il miglior finale possibile. Mi vedrete un po’ a fine stagione. Tokyo racconta la serie dall’aldilà, è una forza onnipresente

“Potrei immaginare un prequel su Tokyo“, ha aggiunto Corberó riflettendo sull’eredità della serie e sulle possibili estensioni del suo universo narrativo. Di sicuro, però, per adesso ci sono solo lo spin-off su Berlino e il remake coreano, due progetti confermati da Netflix nel corso dell’evento La Casa di Carta: El Legado in scena a Madrid il 30 novembre. Ecco alcune immagini della serata.

