Blanca su Rai1 sta per concludersi con un doppio appuntamento. Stasera, 20 e domani 21 dicembre, la fiction saluta il pubblico con le ultime due puntate prima di scoprire se ci sarà una seconda stagione.

Dopo aver scoperto che lo stalker misterioso è in realtà il mite cuoco Nanni, le cose per la Ferrando potrebbero mettersi male, tanto da rischiare la vita. Cosa vuole da lei? Scopriamolo insieme con le anticipazioni degli ultimi due appuntamenti.

Si inizia il 20 dicembre con la puntata 1×05 dal titolo Macchie, di cui vi riportiamo la sinossi:

La scomparsa di una giovane dottoranda in ingegneria riapre un conto in sospeso nel passato di Liguori. Il principale sospettato, infatti, è il potente petroliere Piccardo, che ha come avvocato Livia, la madre di Liguori. Il caso riporterà inevitabilmente a galla il rapporto contrastato fra i due, mentre un’inconsapevole Blanca è sempre più in pericolo per mano di qualcuno che ormai la controlla e vuole farle del male.