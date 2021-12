The Batman ispirato a Kurt Cobain? Non un hashtag in tendenza sui social, né un commento diventato virale scritto da qualche utente cinefilo con manie di protagonismo. A rivelare la fonte di ispirazione del personaggio interpretato da Robert Pattinson è proprio Matt Reeves, regista di The Batman, reboot della saga dell’uomo pipistrello che arriverà nelle sale italiane a partire dal 3 marzo 2022.

The Batman ispirato a Kurt Cobain

Matt Reeves ha svelato la singolare fonte di ispirazione durante un’intervista rilasciata per l’Empire. Il regista fa notare che il Bruce Wayne che vedremo non sarà quello mondano, imbellettato e sicuro di sé cui siamo abituati dopo tante serie TV, film d’animazione e kolossal sul supereroe di Gotham City. Il suo Batman è diverso, più introverso e tormentato, e soprattutto solitario. Ecco le parole del regista:

“Quando scrivo ascolto sempre musica e mentre scrivevo le prime scene ho messo su Something In The Way dei Nirvana. In quel momento ho realizzato che invece di mostrare l’aspetto del Bruce Wayne playboy, come fatto in passato, c’era anche un Bruce Wayne sopravvissuto ad una grande tragedia che lo aveva trasformato in un una persona solitaria. Così mi sono lasciato liberamente ispirare da Last Days di Gus Van Sant e da una versione romanzata di Kurt Cobain, un uomo tragico che rischia la rovina, sempre in bilico fra vita e morte”.

Last Days di Gus Van Sant, infatti, ricostruisce gli ultimi giorni del frontman dei Nirvana seppure il personaggio si chiami Blake. A rafforzare la volontà di Reeves di prendere ispirazione da Kurt Cobain è stata la visione del film Good Time (2017), sempre interpretato da Robert Pattinson, occasione che lo ha convinto ad ingaggiare l’attore.

Matt Reeves e i Nirvana

Ad associare il film di Matt Reeves ai Nirvana, inoltre, c’è stato quel primo trailer in cui si potevano sentire le note di Something In The Way, ultima traccia dell’album capolavoro della band di Seattle Nevermind (1991). Nella versione del trailer, la voce di Kurt Cobain e i power chord suonati con la chitarra acustica sono stati arricchiti con suoni orchestrali perfetti per un contesto da kolossal.

Il The Batman ispirato a Kurt Cobain è dunque un eroe più dark e schivo, dettagli che si giustificano anche nel make up di Pattinson con gli occhi contornati di nero che ricordano, inevitabilmente, Robert Smith dei Cure.

Continua a leggere su optimagazine.com