Veronica Diquattro, chief revenue officer Europe e ceo per l’Italia e la Spagna, ha ribadito, ancora una volta, il concetto: niente doppia utenza per DAZN dal 2022. La modalità sembra essere stata sfruttata in modo scorretto dagli utenti, che finora hanno condiviso le proprie password con persone note e non note, arrecando evidenti danni economici al colosso dello streaming inglese. Come riportato da ‘corriere.it‘, l’utenza unica è argomento solo rimandato alla prossima stagione calcistica, un’idea che DAZN non ha affatto abbandonato.

Non sarà più consentito a due utenti con lo stesso abbonamento, dal 2022, fruire in contemporanea dei contenuti di DAZN, a meno che non si utilizzi la stessa rete Wi-Fi o cellulare o non si opti per un altro genere di abbonamento, chiaramente più costoso (non ancora disponibile, lo diventerà a cose fatte). La chief revenue officer Europe e ceo per l’Italia e la Spagna di DAZN ha fatto sapere che le condizioni del servizio stabiliscono che l’abbonamento non può essere ceduto a terzi, cosa che invece avverrebbe molto spesso (ci sono utenti che mettono in vendita una delle due utenze a disposizione). Un cambiamento sarà necessario a suo dire, probabilmente a partire dalla prossima stagione di Serie A (vi ricordiamo che DAZN detiene i diritti del nostro campionato fino alla stagione 2023/24).

In pratica, verranno introdotti contestualmente degli abbonamenti modulabili sulla base delle esigenze dei singoli utenti, proponendo magari abbonamenti familiari da poter condividere liberamente (con costi, però, senz’altro più alti di quelli attuali). Nel frattempo i problemi di fruizione permangono, anche se in misura di molto inferiore rispetto alle difficoltà che hanno caratterizzato la prima parte della stagione. Speriamo le cose migliorino ancora in futuro. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

