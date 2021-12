Tapiro d’oro a Ilary Blasi per Valerio Staffelli a Striscia la Notizia. Dopo le parole di Fabrizio Corona sugli inizi della carriera della bella conduttrice, ecco che Valerio Staffelli ha preso la palla al balzo per mettere nel mirino del tg satirico un’altra donna, questa volta Ilary Blasi ‘rea’, a detta di Corona, di avergli inviato delle foto nuda per riuscire a sfondare nel mondo dello spettacolo.

Ad anticipare la consegna del Tapiro d’Oro a Ilary Blasi questa sera è stata la stessa conduttrice che sui social ha mostrato il suo ‘premio’ e i fan non ci hanno messo molto a capire che la motivazione era proprio da ricercare nelle parole di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha parlato delle donne che lui ha lanciato nel mondo dello spettacolo e poi tornando a parlare di Ilary Blasi ha rivelato che la conduttrice e la madre bussavano alla sua porta mostrandogli addirittura delle foto in cui la giovanissima modella, all’epoca, appariva nuda: “Ilary Blasi a 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude”.

A confermare la consegna del Tapiro d’Oro a Ilary Blasi è stato poi il sito di Mediaset Play Infinity che ha mostrato una piccola anteprima della consegna e della risposta de ‘la Capitana’ che ha così replicato: “Penso che a questo punto Fabrizio sia innamorato di me: la verità è che mi ama e mi vuole conquistare, ma dovrebbe farmi una dichiarazione d’amore più carina, magari ci penso”.

Per chiarire ulteriormente la vicenda ha poi telefonato alla madre Daniela, che ha dichiarato “Io Corona non l’ho mai visto in vita mia”. A questo punto non resta che attendere la messa in onda del servizio o la possibilità di vederlo o rivederlo nella sezione dedicata del sito di Striscia la Notizia raggiungibile cliccando qui.