Una nuova offerta è presente su Amazon per quanto riguarda gli smartphone Android ed in questo caso il protagonista risulta essere il OnePlus 8T. Parliamo di un top di gamma del 2020 che si ritrova ad un prezzo piuttosto vantaggioso sul famoso sito di e-commerce e se state pensando di regalarvi un nuovo smartphone, sicuramente questa può essere l’offerta più allettante da prendere in considerazione.

I dettagli sulla nuova offerta Amazon per OnePlus 8T

Siamo scesi sotto la soglia di prezzo concepita nel Black Friday, indicata alcune settimane fa. Questo OnePlus 8T si presenta ad un prezzo super intrigante nella variante da 8GB di RAM, 128GB di memoria interna e nella colorazione argento. A questo punto non ci resta che evidenziare il super prezzo proposto da Amazon per questo top di gamma di stampa Android. Parliamo di uno smartphone che può essere acquistato sborsando la cifra di 389,99 euro, ricordando come sia stato attuato uno sconto del 35% nei confronti del prezzo consigliato in precedenza che era di 599 euro.

Ecco che il risparmio risulta essere quindi piuttosto considerevole, di ben 209,01 euro e non è un caso che si stia parlando dell’Amazon’s choice di giornata. Anche il sito di e-commerce consiglia vivamente di acquistare questo OnePlus 8T. Non ci sono costi relativi alla spedizione e la consegna sarà effettuata prima di Natale. Se lo si acquista quest’oggi arriverà direttamente nelle vostre case lunedì 20 dicembre. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche più interessanti di questo OnePlus 8T.

Si parte da un display da 6,55 pollici FullHD+ e con refresh rate a 120Hz. Molto interessante è il comparto hardware grazie alla presenza del processore Snapdragon 865 accompagnato da 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il comparto fotografico è composto da ben quattro sensori con quello principale da 48 megapixel, in grado di realizzare scatti davvero professionali. Ottima anche la batteria da 4500 mAh che permette di poter essere ricaricata velocemente grazie alla Warp Charge 65. Un dispositivo di grande appeal acquistabile ad un costo di un medio gamma.