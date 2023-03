Sta arrivando in queste ore un nuovo aggiornamento per OnePlus 8T, device più popolare di quanto si possa credere qui in Italia, rientrando nei dispositivi che possono contare su un importante rapporto tra qualità e prezzo. Dopo aver trattato in passato alcune offerte riguardanti il modello Android in questione, dunque, occorre concentrarsi nuovamente sul suo sviluppo software, considerando il fatto che il produttore cinese è da sempre tra quelli maggiormente sul pezzo sotto questo punto di vista.

Cosa sappiamo sul nuovo aggiornamento per OnePlus 8T sbarcato in Italia a marzo 2023

Nel dettaglio, in cosa consiste il nuovo aggiornamento per OnePlus 8T che sta vedendo la luce a marzo 2023? Attraverso il changelog si risale non solo al fatto che si tratti della patch di gennaio, ma anche ai vari interventi portati a termine dagli sviluppatori. Effettivamente, da un trimestre abbondate il device non riceveva upgrade e questo dovrebbe aiutarci ad archiviare una volta per tutte problemi sparsi. A seguire, dunque, la lista che ho avuto modo di toccare in prima persona nelle ultime ore:

• Integra la patch di sicurezza Android di gennaio 2023 per migliorare la sicurezza del sistema.

• Migliora la stabilità e le prestazioni del sistema.

• Risolve un problema per cui l’ora non viene visualizzata completamente nella schermata di blocco in alcuni scenari.

• Risolve un problema per cui i dati di Notes potrebbero non riuscire a sincronizzarsi con il cloud in determinati scenari.

Comunicazione

• Migliora la stabilità delle connessioni di rete mobile.

Connessioni

• Migliora la stabilità delle connessioni Bluetooth.

Insomma, ci sono tante buone ragioni per portare a termine il download dell’aggiornamento che sta circolando anche qui in Italia per tutti i possessori di un OnePlus 8T, stando alle prime informazioni raccolte. Anche a voi è arrivata la notifica in questione?

