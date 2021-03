Molto problemi dei OnePlus 8, 8 Pro e 8T sono stati risolti con l’ultima release di OxygenOS 11, rispettivamente con build 11.0.5.5.IN21BA per i primi due, e 11.0.8.12.KB05BA per il modello più recente. Il registro delle modifiche è identico per tutti e tre gli esemplari, che hanno ricevuto la patch di sicurezza di marzo 2021, oltre che ad una lunga serie di correzioni importanti.

In primo luogo, è stato risolto il disturbo per cui i dispositivi davano un errore al momento del cambio del carattere personalizzato, oltre che al ritardo causato nel corso della riproduzione di clip video registrate in 4K CINE 60fps. Non darà più fastidio neppure il problema per cui la sveglia poteva saltare nei giorni feriali. In particolare, sui OnePlus 8 e 8 Pro è stato introdotto il fix di un disturbo relativo a OnePlus Share, per i cui non venivano ricevuti in modo corretto i file inviati da device terzi. C’è una migliore sensibilità dei gesti di navigazione nel corso della ricarica, e poi la soluzione del problema per cui il riutilizzo dell’impronta digitale sbagliata, nel caso in cui si premeva a lungo per lo sblocco, restituiva una schermata intermittente. Non vi capiterà nemmeno più che il doppio tocco venga abilitato stranamente durante la digitazione.

Come potete vedere, i problemi risolti da quest’ultima release stabile di OxygenOS 11 per OnePlus 8, 8 Pro e 8T sono davvero tanti (alcuni, quelli meno rilevanti, non li abbiamo nemmeno menzionati, ma potrete consultarli tutti, dal primo all’ultimo, nel changelog non appena l’aggiornamento sarà disponibile per il vostro dispositivo, cosa che dovrebbe accadere a breve). Potrete scaricare i relativi pacchetti in modalità OTA (Over-The-Air) attraverso il menù dedicato nelle impostazioni di sistema. Se volete farci qualche domanda non esitate ad interagire con noi attraverso il box dei commenti qui sotto.