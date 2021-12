I nuovi episodi di Mare Fuori 2 andranno in onda la prossima settimana, il 15 dicembre, salvo spostamenti dell’ultima ora e sarà a quel punto che potremmo scoprire qualcosa di più sulla morte di Nina forse proprio grazie ad uno dei protagonisti più amati della serie. Ma cosa succederà davvero?

Ad andare in onda mercoledì prossimo saranno gli episodi dal titolo Rivelazioni e Niente è mai come sembra in cui proprio Carmine capirà chi è il colpevole dell’omicidio di Nina e a quel punto sarà pronto ad avere la sua vendetta iniziando col procurarsi un’arma per compiere la sua missione e ucciderlo. Intanto, dall’altra parte, Edoardo potrà finalmente sorridere perché è in uscita per il battesimo del figlio ma prima farà visita a Teresa.

Il sorriso sulle sue labbra si spegnerà quando troverà la ragazza in compagnia di un altro, come reagirà a quel punto? A seguire andrà in onda un altro episodio in cui Filippo capirà che Carmine e Pino stanno pianificando qualcosa e così decide di intervenire. Filippo manda via Carmine ripudiandolo come suo amico sperando così di tenerlo lontano dai guai ma le cose si metteranno male ugualmente.

Filippo e Naditza sono sempre più lontani perché la ragazza ha accettato di sposare un suo cugino, il loro sogno si interromperà nei nuovi episodi di Mare Fuori 2 in onda la prossima settimana? Prima di scoprire cosa succederà negli ultimi quattro episodi in onda il 15 e 22 dicembre, Rai2 ospiterà Carmine e i suoi anche questa sera con gli episodi dal titolo Il peso delle scelte e Le forme dell’amore in cui l’omicidio di Nina sarà ancora al centro di tutto come è stato sin dal principio di questa stagione.