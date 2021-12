Per quanto riguarda Android Auto (che ricordiamo essere arrivato alla versione 7.1 dell’app per Android), Google prosegue il lavoro basato su smartphone sviluppato per consentire ai dispositivi mobili con il sistema operativo Android di essere utilizzati in automobili mediante il sistema di infotainment presente nel cruscotto. Al giorno d’oggi, sono sempre più numerose le automobili che al loro interno dispongono di Android Auto: stando ai dati recenti si parla di più di 100 milioni di veicoli.

Ed ecco giungere a bordo di Android Auto un’altra novità: si tratta di SoundCloud, ossia un servizio musicale svedese nato nel 2007 e sito web di condivisione della musica che consente ai musicisti di collaborare, promuovere e distribuire la loro arte. Già da un po’ di tempo Google aveva annunciato di essere a lavoro su questa novità e, in seguito ad un riservato rilascio effettuato lo scorso mese di novembre, ora pare che la nuova funzione sia già disponibile per tanti utenti che hanno installato l’ultimo aggiornamento fruibile sul Google Play Store. Inoltre, l’app SoundCloud possiede le medesime ed interessanti funzioni della versione mobile.

Con SoundCloud gli utenti possono ascoltare la loro musica preferita e gestire la riproduzione direttamente dall’unità principale dell’automobile. C’è anche da dire, però, che l’app non sarà mostrata in modo automatico, bensì si dovrà selezionare direttamente dalla lista di app disponibile su Android Auto e abilitarla manualmente. Per giunta, come è stato evidenziato su Reddit (noto sito Internet di social news, intrattenimento, e forum), il sistema non è sempre in grado di ricordare la traccia del brano che si stava ascoltando, dunque non riuscirà a riprendere la riproduzione dello stesso alla sua accensione, come invece accade su altri servizi (com, ad esempio, Spotify). Qualora foste interessati alla novità di Android Auto, potete scaricare l’ultima versione dal Play Store.

Continua a leggere su optimagazine.com