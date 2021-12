Come sappiamo, domenica scorsa durante il match al Maradona tra Napoli e Empoli, dopo soli 20 minuti dal calcio d’inizio Zielinski ha chiesto il cambio perché accusava evidenti difficoltà respiratorie portandosi più volte le mani al petto. Il centrocampista si è subito sottoposto ad esami clinici che hanno dato esito negativo. La situazione, però, è abbastanza allarmante. L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto della situazione sulle condizioni fisiche del polacco.

Il malore accusato dal numero 20 azzurro nello scorso match di campionato contro i toscani (vincitori per 0-1), ha davvero messo in allarme tutti. Considerata la medesima situazione avvenuta sabato scorso al Lindelof, difensore svedese del Manchester United, il dolore avvertito al petto si è poi rivelato un vero e proprio allarme per il cluster che si è scatenato all’interno del club britannico. Se consideriamo che il Napoli giovedì scorso ha affrontato in Europa League il Leicester City, che aveva lasciato a casa 6/7 tra giocatori e staff per positività al Covid, i rischi a questo punto restano davvero alti. Ora come ora, tutti gli esami a cui si è sottoposto Zielinski hanno sempre dato esito negativo e quindi scongiurato eventuali complicazioni. Ma il centrocampista presenta i sintomi di una bronchite.

Nella giornata odierna, martedì 14 dicembre, l’intero gruppo squadra riprenderà gli allenamenti e si sottoporrà ai tamponi, che dovrebbero costituire la prova che il match di Europa League non sia stata una fonte di contagio. A questo punto, il reparto infermeria del club partenopeo continua sempre più a riempirsi e la situazione si sta facendo davvero allarmante, considerando soprattutto che domenica i ragazzi di mister Spalletti affronteranno a San Siro il Milan. Sempre secondo il quotidiano sportivo, il rientro in campo di Zielinski (che sarà monitorato giorno dopo giorno) dovrebbe essere direttamente nel 2022.

