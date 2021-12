Come se non bastasse in casa Napoli la maledizione degli infortuni continua a fare da padrona. Ieri sera, domenica 12 dicembre, durante il match Napoli-Empoli, vinto per 1-0 dai toscani, dopo soli 20 minuti dal calcio d’inizio il centrocampista Piotr Zielinski ha chiesto il cambio dopo aver accusato problemi respiratori. L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’ ha parlato dell’episodio accaduto al polacco facendo presente che lo stesso malore aveva colpito anche da Lindelof del Manchester United.

Dal quotidiano si legge che il numero 20 azzurro ha alzato bandiera bianca al minuto 20 del primo tempo di gioco, uscendo per difficoltà respiratorie. Una sostituzione prematura in una serata già complicata, dove servivano come il pane le giocate di qualità dell’uomo migliore delle ultime prestazione del Napoli. Piotr ha accusato dolori al petto ed una respirazione affannosa che hanno allarmato sia lui che lo staff medico. Il centrocampista è stato subito sottoposto ai dovuti esami clinici che, fortunatamente, hanno dato esito negativo (ai quali però ne seguiranno altri per maggiore conferma).

Sabato scorso una simile vicend, è accaduta al difensore svedese Lindelof del Manchester United e, proprio nella stessa giornata, il club aveva scoperto di avere un focolaio Covid. A quanto pare, i casi Zielinski e Lindelof non solo i soli ed unici: infatti, le stesse difficoltà respiratorie sono state accusate anche da Aguero del Barcellona nel mese di ottobre scorso, così come da John Fleck, scozzese in forza allo Sheffield United, che ha avvertito lo stesso malore durante un match alla fine del mese di novembre. Insomma, questo aumento di casi sospetti sta mettendo tutti in seria preoccupazione: ci sono dei veri e propri misteri sulle condizioni dei giocatori. Come già accennato prima, il centrocampista del Napoli si sottoporrà ad ulteriori accertamenti, con la speranza che anche quest’ultimi diano esito negativo.

