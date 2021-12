Una bella notizia è giunta per tutti gli appassionati di smartwatch e del marchio Redmi. Qualche settimana fa è stato presentato in Cina il Redmi Watch 2 Lite (ossia la versione più economica del Watch 2), che adesso è arrivato anche in Europa e in Italia. Il suo prezzo è davvero molto competitivo e accessibile a tutti: infatti, il wereable è gia disponibile all’acquisto nel nostro Paese a partire dalla giornata odierna, martedì 14 dicembre, sia sul negozio ufficiale di Xiaomi sia su Amazon al prezzo di lancio di 69,99 euro (IVA inclusa) e nelle seguenti colorazioni: nera, blu e bianca. A questo punto, diamo insieme un’occhiata ai principali dettagli tecnici di questo fantastico wearable.

Il Redmi Watch 2 Lite è uno orologio intelligente davvero interessante che sfoggia un display TFT LCD da 1,55 pollici (con risoluzione 320 x 360 pixel) personalizzabile con più di 100 quadranti disponibili. La connettività è garantita dal Bluetooth 5.0, con dispositivi Android e iOS (versioni da 6.0, 10.0 e quelle più recenti), con Xiaomi Wear e Wear Lite, Strava ed Apple Health. Il dispositivo, che ricordiamo essere finalmente disponibile all’acquisto anche in Italia, è dotato anche di sensori che assicurano funzioni importanti come accelerometro, giroscopio, bussola, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, e un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2).

Con il Redmi Watch 2 Lite è possibile sfruttare diverse funzioni sportive, oltre alle 110 modalità fitness con 17 modalità professionali, e altre dedicate alla salute come ad esempio il monitoraggio dei livelli di stress, il ciclo mestruale, la qualità del sonno e dell’ossigenazione nel sangue. Inoltre, gli utenti possono anche controllare la musica, il meteo, le notifiche e utilizzare la voce “Trova il mio telefono”. Il wearable è resistente all’acqua fino a 5ATM (fino a 50 metri di profondità). Quanto alla batteria, la capacità da 262mAh assicura un’autonomia fino a 10 giorni di utilizzo standard, 5 giorni di uso intensivo e fino a 14 giorni di utilizzo continuo anche con GPS acceso.

Continua a leggere su optimagazine.com