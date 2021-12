Esce A Me di Senza_cri, il brano che la cantante presenta a Sanremo Giovani nella speranza di aggiudicarsi uno dei due posti a disposizione per l’accesso alla categoria dei Campioni.

Oltre ad A Me, Senza_cri ha rilasciato anche il brano AMOR/25 Novembre, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

La produzione artistica di A Me è di Kaleido per una ballad intensa che ha consentito a Senza_cri di essere tr ai vincitori di Area Sanremo, che si sono aggiudicati la possibilità di aggiungersi agli 8 presenti di Sanremo Giovani. La sua canzone è disponibile in radio e in digital download dal 3 dicembre e farà parte del primo Ep Salto Nel Vuoto, prodotto da Demetrio Sartorio e Carlo Giardina, di prossima pubblicazione.

Tra i prossimi, imminenti, progetti di Senza_cri l’esibizione in diretta Rai per la finale di Sanremo Giovani: sarà in sfida con 11 colleghi selezionati e dovrà provare a superare il turno vincendo il circuito delle Nuove Proposte. Per i 2 vincitori di Sanremo Giovani c’è l’esibizione al Festival di Sanremo 2022 tra i Campioni.

A Me di Senza_cri – significato del brano

A Me di Senza_cri nasce in un giorno particolare in cui la cantante si sentiva particolarmente demotivata. A raccontare il significato del pezzo e il messaggio che vuole trasmettere al pubblico è stata la stessa 21enne.

“Era un giorno no, mi guardavo allo specchio nella mia stanza a Milano e piangevo pensando alle mie debolezze e alla mia voglia di trasformarle in punti di forza. Io sono questa e di me voglio far valere anche quelli che reputo difetti”, spiega.

A Me è quindi la storia di una ragazza che si scopre guardandosi allo specchio. Il testo ha origine da una profonda riflessione che porta ad una consapevolezza: è necessario amarsi ed accettarsi con tutte le proprie fragilità e i punti di forza.

“A Me è la storia di una ragazza che si guarda allo specchio e comincia a scrutare tutti quelli che sono i suoi difetti, le sue fragilità e scopre il modo per valorizzarli: amarsi”, aggiunge la cantante.

“Basta poco per imparare a volersi bene, basta realizzare che la vita è una e che noi siamo il centro di noi stessi e per questa ragione è importante conoscersi e prendere consapevolezza delle nostre cose buone e di quelle meno buone per cercare di migliorarle. È importante non considerare il giudizio degli altri se non le critiche costruttive di chi ci ama davvero”, la sua conclusione, un grande punto di partenza per la sua carriera artistica.

Testo di A Me di Senza_cri

Questa la dedico a me

Perché ci convivrò sempre

Con questo mio corpo che a volte nascondo

Con questa mia testa che gira al secondo

Cristiana tu piangi, sai che ti fa bene

E respira piano come un’onda che sale

E poi si trascina

Ora che sei una donna, ma resti bambina

Lo sai che il cielo visto all’orizzonte

Ha un non so che di quelle tue risposte

Che dai per ogni tuo momento storto che dimenticherai oh oh

Lo sai che cadrai altre cento volte?

E che se anche tu hai le gambe corte in alto arriverai

Credici sempre, dai

Se fossi una cosa saresti una penna

Che scrive così in fretta e che poi non si ferma

Un palazzo grande che tocca il cielo ma non crolla mai

Se per una volta non restassi sola

Potresti trovarti dentro ogni persona

Spegnere il bottone del tuo cuore in piena

E amarti come sei

Basta pensare anche che

Il sole è solo se, come te

Ma al tramonto brucia e incontra la luna più bella che c’è

Lo sai che in fondo non sai fare a botte

Che a malapena sfiori le tue corde

Che assecondi la tristezza sempre

E lei non ti lascia mai

Se fossi una cosa saresti una penna

Che scrive così in fretta e che non si ferma

Un palazzo grande che tocca il cielo ma non crolla mai

Se per una volta non restassi sola

Potresti trovarti dentro ogni persona

Spegnere il bottone del tuo cuore in piena

E amarti come sei

Mi piace se ridi

Se parli del mondo

Se cerchi i tuoi angoli ma poi ti accorgi che tanto è rotondo

Tu che nelle cose scavi sempre a fondo come fosse un fosso

E resti contenta anche quando rimani sdraiata in un pozzo di brutti pensieri

Ma adesso dai sveglia, era un brutto sogno

Se fossi una storia tu saresti questa

Ogni tanto esci via dalla tua testa

So che picchia forte, che ti fa male

Ma passerà