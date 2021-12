Addio a Casey in Chicago Fire 10: arriva anche in Italia il 200° episodio della serie sui vigili del fuoco che ha dato il via al franchise Chicago, una pietra miliare per il format che segna anche l’uscita di scena di uno dei volti storici del cast, Jesse Spencer. L’attore, presente sin dalla prima stagione, non ha escluso un potenziale ritorno nello show in futuro, ma per ora intende dedicarsi ad altri progetti.

L’addio di Matt Casey in Chicago Fire 10 è infatti il cardine della trama dell’episodio numero 200 della serie: trasmesso negli Stati Uniti lo scorso ottobre, l’episodio intitolato Duecento, in omaggio al traguardo raggiunto, va in onda su Sky Serie il 14 dicembre, in prima visione assoluta per l’Italia, alle 22:00.

L’ultimo episodio di Matt Casey in Chicago Fire 10 vede il personaggio alle prese con una scelta eroica e molto coraggiosa, che lo porterà lontano dalla caserma e dalla città, in un addio agrodolce. Ecco la trama.

Casey prende una decisione che potrebbe cambiare del tutto la sua vita. Gallo, Ritter e Violet accettano di partecipare a un’intervista con servizio fotografico annesso.

L’episodio d’addio di Casey in Chicago Fire 10 in onda il 14 dicembre sul canale 112 di Sky è preceduto dall’episodio di Chicago Med 7×05 , in onda alle 21.15, e seguito da Chicago P.D. 9×05, trasmesso alle 22.45. Ecco le rispettive trame.

Will e Stevie devono mettere da parte il loro ego se vogliono salvare un paziente anziano. Crockett scopre le dinamiche politiche dell’ospedale, relative ai trapianti di organi.

Tutta la squadra collabora nell’intervento susseguente a una sparatoria mortale. Atwater si accorge che il caso lo riguarda da vicino.

Sky Serie trasmette i tre format dell’universo Chicago ogni martedì in prima tv per l’Italia, in una serata interamente dedicata al franchise creato da Derek Haas, Michael Brandt e Dick Wolf: le serie sono disponibili anche per la fruizione in streaming su Now.

