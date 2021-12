L’Inter di Simone Inzaghi non fallisce l’opportunità del calendario favorevole e vola in testa alla Serie A. L’ex tecnico della Lazio in 17 giornate ha riportato l’Inter dove l’aveva lasciata il suo predecessore Antonio Conte: in vetta alla classifica. Anzi Simone Inzaghi è riuscito a far meglio del suo predecessore che a questo punto della scorsa stagione ancora non era in testa alla classifica ed aveva già abbandonato l’Europa.

Simone Inzaghi era da diversi anni tra i protagonisti della Serie A. La sua Lazio era una formazione che proponeva bel gioco ottenendo nel contempo risultati lusinghieri in Italia ed in Europa. I biancocelesti di Simone Inzaghi avevano sempre un’identità ben precisa ma oggettivamente mai la Lazio è stata di competere per il traguardo più importante.

Simone Inzaghi ha accettato la sfida di far salire l’asticella ed il suo coraggio è stato premiato. L’Inter ha saputo rimontare il distacco ed oggi nel gruppo di testa appare la più solida candidata al bis tricolore. Simone Inzaghi ha trovato un solido impianto di gioco e le mosse di mercato non hanno fatto rimpiangere le cessioni illustri.

La rimonta di Simone Inzaghi è stata poderosa. Sullo 0-1 al cospetto del Napoli accusava dieci punti di distacco. Rovesciato il risultato fino alla vittoria finale, l’Inter ha cominciato a volare mentre il Napoli ha cominciato a convivere con infortuni gravi e Covid-19. Simone Inzaghi volava e Spalletti affondava con il suo Napoli che, salvo la fiammata contro la Lazio, ha smarrito la via della rete e la solidità difensiva.

Nel plotone di testa anche il Milan ha mostrato nell’ultimo turno un poco di affanno rimediando appena un punto in extremis grazie ad una prodezza di Ibra. L’uscita dall’Europa, che alcuni avevano addirittura pronosticato come trampolino di lancio per i rossoneri, potrebbe aver scalfito le certezze di Pioli che proprio domenica sera affronterà Spalletti a San Siro in un match spareggio per la corsa alla nuova capolista che a Salerno potrebbe ulteriormente prendere il volo.

Procede a fari spenti, ma ormai è una solida realtà in alta quota l’Atalanta che in campionato vive un momento magico. Gasperini ed i suoi macinano gioco, reti ed avversari e chissà che la lotta tricolore non possa trasformarsi in uno scontro tutto neroazzurro?

