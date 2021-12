Esce Esagerata di Tananai, brano che verrà presentato in diretta su Rai1 nel corso della finale di Sanremo Giovani il prossimo 15 dicembre.

Esagerata è prodotta da d.whale in collaborazione con lo stesso Tananai, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino. Tananai si è occupato anche della scrittura e della composizione musicale per dare spazio e voce ad una relazione senza equilibrio, dalla quale sarebbe meglio per entrambe le parti distaccarsi.

Come spesso accade, però, il momento della separazione viene continuamente rimandato. La coppia, protagonista del pezzo, continua quindi ad avvicinarsi e ferirsi, rinfacciandosi i difetti l’uno dell’altra parte.

Se il presente di Tananai lo porterà in direzione del Casinò di Sanremo per disputare l’ultima gara prima della valutazione del suo accesso all’Ariston, il passato di Tananai lo ha portato già a comparire nel disco di Fedez. I due hanno collaborato sulle note di Le madri degli altri in Disumano, pubblicato lo scorso 26 novembre.

Nel futuro di Tananai, invece, due appuntamenti live imperdibili, gli unici in programma al momento per il 2022. Le due date sono previste per giovedì 24 marzo a Roma, presso Largo Venue, e lunedì 28 marzo a Milano, ai Magazzini Generali. i Biglietti sono già in prevendita su TicketOne e TicketMaster dal 1° dicembre.

Non ti parlo più

Da quando hai detto non ti parlo più

E non ti vado giù

Da quella storia che non ti va giù

E ti cerco lì e ti cerco là

Nelle Buganvillea, nelle Boulevard

Sto aspettandoti all’università

Faccio tappa lì e poi la faccio al bar

Tengo con il piede il tempo

Mentre tu mi tieni il telefono spento

Che cosa mi aspetto, mmh

Vuoi che ti aspetto, aah

Butto i ricordi nel cesso

Che al posto del cuore c’è un cinema vuoto nel petto

E aspetto, mmh

Magari mi riprendo

Però sei brava

Solo in settimana

Chissà dove ti sei buttata

Tra le braccia di un’idiota

Sei una tipa complicata

Sempre stata esagerata

Non ti parlo più

Da quando hai detto non ti parlo più

E non ti vado giù

Da quella storia che non ti va giù

E non impari mai, non impari mai

Non impari mai, non impari

E ti penso sì ma ci bevo su

E mi guardo un film, non l’hai scelto tu

Sto ammalandomi, non so come si fa

A fare finta che non eri l’unica

Forse è arrivato il momento di alzarmi dal letto

E di andare in via Lecco

Mi faccio bello, mmh

Magari lì ti becco

Però sei brava

Solo in settimana

Chissà dove ti sei buttata

Tra le braccia di un’idiota

Sei una tipa complicata

Sempre stata esagerata

Non ti parlo più

Da quando hai detto non ti parlo più

E non ti vado giù

Da quella storia che non ti va giù

E non impari mai, non impari mai

Non impari mai, non impari

Non ti parlo più

Da quando hai detto non ti parlo più

E non ti vado giù

Da quella storia che non ti va giù

E non ti parlo più

Da quando hai detto non ti parlo più

E non ti vado giù

Tu sei brava

Solo in settimana

Chissà dove ti sei buttata

Tra le braccia di un’idiota

Sei una tipa complicata

Sempre stata esagerata