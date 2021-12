Smalto E Tinta di Oli? a Sanremo Giovani: è questa una delle canzoni che ascolteremo il 15 dicembre in diretta su Rai1 nel corso della finale dedicata alle Nuove Proposte.

Nel 2022, infatti, all’Ariston non vedremo la categoria delle Nuove Proposte in gara al Festival di Sanremo, anticipata a dicembre per eleggere i due vincitori che si aggiungeranno ai 22 Campioni già annunciati da Amadeus.

12 i prescelti che si daranno battaglia in diretta su Rai 1 tra qualche giorno. Tra loro c’è Oli? che presenta il brano Smalto E Tinta.

Cantautore bellunese, classe 1996, Oli presenta un pop che vede un mix di atmosfere che vanno da band storiche dell’emo e pop- punk come My Chemical Romance e Blink -182, passando per riferimenti più moderni come Machine Gun Kelly e Yungblud.

Smalto E Tinta di Oli? a Sanremo Giovani è in un inno all’amore libero, aperto da un riff di basso e una citazione ad Anna E Marco di Lucio Dalla.

Nel testo del brano di Oli? la volontà di ribadire l’importanza della libertà di amare e di esprimersi come meglio si crede attraverso parole ironiche e strafottenti.

“Ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te / E pensavo che fossimo in due, siamo già più di tre / Tipo io, te e lui, io, te e lei, è ok!”

La canzone è prodotta da Riccardo Scirè ed anticipa il progetto Love Is Dead, in cui l’artista alternerà up-tempo energetiche a ballad emotive.

Testo Smalto E Tinta di Oli?

Marco non sa mai che scarpe scegliere

Anna scatta foto a letto in Aftersex

lei mi bacia e mi ripete

“quella gonna sta meglio a te che a me”

mi spoglia prima che

io non le dica niente

ha labbra come il mare

e il sale sulla pelle

lui mi brucia come l’alcol

come il sole sull’asfalto

ma non mi dispiace affatto, no

Ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

che pensavo che fossimo due e invece ora siamo tre

tipo io, te e lui

tipo io e te, lei

e ok

leva i vestiti di dosso

mettimi le mani al collo

fuori controllo

che ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

Seconda strofa

svegli a quest’ora

la nostra storia

tipo post sbornia

noi che cadiamo sempre più giù

siamo mille persone: è Beautiful

per tutta la notte

siamo troppi ma chi se ne fotte

amiamoci ancora più forte

sempre più forte

Ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

che pensavo che fossimo due e invece ora siamo tre

tipo io, te e lui

tipo io e te, lei

è ok

leva i vestiti di dosso

mettimi le mani al collo

fuori controllo

che ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

che pensavo che fossimo due e siamo già più di tre

tipo io, te e lui

tipo io e te, lei

è ok

leva i vestiti di dosso

sai tutto quello voglio

bevini un sorso

che ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te



Sorridi come se

fossi un diavolo innocente

fra tutte queste mani, fra tutta questa gente

fai pure ciò che vuoi

io non ti dirò niente

Ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te

che pensavo che fossimo due e invece ora siamo tre

tipo io, te e lui

tipo io e te, lei

è ok

leva i vestiti di dosso

mettimi le mani al collo

fuori controllo

ho rifatto lo smalto e la tinta soltanto per te