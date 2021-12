Il rilascio di Android 12 a bordo dei OnePlus 9 è stato interrotto per il sopraggiungere di alcuni bug che hanno reso necessario mettere un freno alle operazioni. Come riportato da ‘androidpolice.com‘, l’aggiornamento incrementa l’integrazione tra l’interfaccia proprietaria di casa OnePlus e la ColorOS di OPPO, portando con sé, però, anche qualche bug di troppo (c’era più entusiasmo in un primo momento, poi svanito per via dei vari malfunzionamenti che si sono succeduti dopo l’upgrade).

Il team di sviluppo ha fatto sapere di essere perfettamente a conoscenza dei problemi riscontrati dagli utenti, facendo anche sapere di essere sul pezzo per cercare di risolvere le cose nel minor tempo possibile. Per questa ragione, il produttore cinese ha ritenuto il caso sospendere il rilascio di Android 12 a bordo dei OnePlus 9, almeno fino a che la situazione non rientri (ci vorrà probabilmente un po’ di tempo, ma meglio aspettare piuttosto che installare subito un pacchetto software che renda il proprio dispositivo poco efficiente nelle sue mansioni, come ci è parso di capire sia successo a diversi utenti che hanno proceduto all’installazione ignari di quello a cui sarebbero andati incontro). Vi facciamo sapere che, stando alle segnalazioni di chi sta riscontrato i bug di cui sopra, una soluzione temporanea potrebbe essere quella dell’hard-reset, che però comporta la perdita dei dati personali se non salvati preventivamente con una copia di backup.

L’operazione è un po’ dispendiosa in termini di tempo da dedicargli, ma sappiate che c’è anche questa possibilità per chi è, purtroppo, alle prese con i bug a bordo del proprio OnePlus 9 aggiornato ad Android 12 con OxygenOS 12. Speriamo non siate tra questi, restando a vostra disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda (saremo lieti di rispondervi nel più breve tempo possibile).

