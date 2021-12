Abbiamo conferme sul fatto che è stato ritrovato morto Emamotorsport all’interno della sua officina, mentre si è venuto a creare un vero e proprio giallo sulle cause che hanno portato al gesto estremo dell’uomo di 45 anni. Una vicenda che a molti ha fatto tornare in mente il triste destino di “YouTubo anche io“, che abbiamo trattato nel corso della stagione estiva sul nostro magazine. Come sempre avviene in queste circostanze, le voci inerenti le motivazioni che si celano dietro un gesto del genere sono oggetto di speculazioni.

Morto Emamotorsport: cosa sappiamo sulle cause del decesso

Il presupposto dal quale partire, in questi casi, è che sia giusto garantire il rispetto della privacy per la famiglia. Mi limito a riportare quanto scritto dall’ANSA che cita fonti bene informate nell’affermare che si tratti di suicidio. Sulle modalità e sulle cause, invece, stanno lavorando gli inquirenti. Se e quando queste informazioni verranno diffuse pubblicamente, allora si potrà esaminare più da vicino una storia che ha creato momenti di tristezza per milioni di italiani che provavano affetto nei confronti di Emamotorsport.

Non possiamo fare altro che constare il solito sciacallaggio mediatico, con addetti ai lavori che si sono sbilanciati prima del tempo su alcuni aspetti relativi al gesto estremo di Emanuele Sabatino. Giusto rifarsi alle sole fonti ufficiali, mettendo da parte la curiosità riguardante i dettagli, dopo che è stata diffusa la notizia su Emamotorsport morto. La sostanza è che l’uomo abbia lasciato tre figli e che in passato si sia messo alle spalle tante difficoltà, prima di diventare uno dei meccanici più famosi d’Italia.

I video di Emamotorsport hanno avvicinato a questo mondo anche i non appassionati, grazie ad un linguaggio alla portata di tutti e al suo apprezzabile modo di porsi. Mettiamo da parte le cause della sua morte.